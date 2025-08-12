UFC fecha acordo bilionário com streaming; veja valores

O Ultimate Fighting Championship (UFC) vendeu os direitos de transmissão de seus eventos para a Paramount por 7,7 bilhões de dólares, equivalentes a aproximadamente R$ 42 bilhões na cotação atual. O anúncio foi feito pela organização nesta segunda-feira (11), por meio de comunicado oficial. O contrato terá duração de sete anos e começará a vigorar em 2026, após o término do atual acordo com a ESPN.

A principal organização de MMA do mundo estabeleceu que, pelo novo contrato, a Paramount transmitirá todos os eventos numerados do UFC e mais 30 cards Fight Night por ano. A mudança representa uma transformação no modelo de distribuição dos eventos para o público americano.

A partir de 2026, os fãs nos Estados Unidos terão acesso aos eventos através da plataforma de streaming Paramount Plus e do canal CBS. O atual sistema de Pay-Per-View será substituído por um modelo de assinatura mensal com valor fixo na Paramount Plus.

Anúncio oficial do UFC

Tradução: "Esse histórico acordo com a Paramount e a CBS é incrível para os fãs do UFC e nossos atletas. Pela primeira vez na história, os fãs nos Estados Unidos vão ter acesso a todo o conteúdo do UFC sem um modelo de Pay-Per-View, fazendo com que seja mais barato e acessível assistir as maiores lutas em uma enorme plataforma. Esse acordo coloca o UFC entre os maiores esportes do mundo. A exposição disponibilizada pelas emissoras Paramount e CBS sob essa nova estrutura é uma grande vitória para nossos atletas e todo mundo que assiste e ama esse esporte".

A negociação ocorreu enquanto o UFC avaliava o fim do contrato atual com a ESPN, que se encerra ao final desta temporada. O valor bilionário pago pela Paramount garante direitos exclusivos de transmissão para todo o território dos Estados Unidos, principal mercado consumidor do UFC.

O comunicado não detalhou como a mudança afetará outros mercados internacionais além dos Estados Unidos, nem apresentou o cronograma exato para implementação da nova estrutura de transmissão.

