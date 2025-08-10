O UFC confirmou o que os fãs brasileiros de MMA mais queriam: Charles Oliveira, o "do Bronx", está de volta ao octógono em casa. O ex-campeão peso-leve (até 70,3kg) será a atração principal do UFC Rio, no dia 11 de outubro, na Farmasi Arena. O adversário será o perigoso lutador do Azerbaijão, Rafael Fiziev, atual 10º do ranking da categoria.

Encarada de Ilia Topuria e Charles do Bronx (Foto: Reprodução/UFC)

A última vez que Charles lutou no Brasil foi em março de 2020, em um evento sem público devido à pandemia. Agora, ele terá a chance de sentir novamente o calor da torcida brasileira, um desejo que ele mesmo vinha manifestando. Em uma entrevista ao canal "Ag.Fight", o lutador falou sobre a expectativa para o combate e a importância de lutar em casa.

— Eu falei: "Mano, quero lutar no UFC Rio, quero lutar no UFC Rio, quero lutar no UFC Rio". E muita gente fala pelo fato de não ser um UFC numerado, de não ter pay-per-view, de não te dar muito dinheiro. Só que, igual eu falei para o Diego [Lima, seu treinador], não é pelo dinheiro, é sim pelo momento que eu tô agora. E, sabe, são muitos anos sem lutar no Brasil. Então, quando eu lutei no Brasil naquela época, eu não era o Charles Oliveira, o Charles do Bronx, que sou hoje. Então, eu quero saber, eu quero ver como que é. Eu quero lutar pelo meu povo, quero lutar pela minha família — declarou o lutador.

Charles do Bronx contra Rafael Fiziev no UFC Rio

A luta principal contra Fiziev promete ser um duelo de estilos. Enquanto Charles é o maior finalizador da história do UFC, o adversário é conhecido por sua trocação afiada e poder de nocaute. O brasileiro vem de derrota para Ilia Topuria em disputa de cinturão, enquanto o azerbaijano vem de vitória sobre Ignacio Bahamondes.