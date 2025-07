A Corte de Apelações de Dublin rejeitou, nesta quinta-feira (31), o recurso de Conor McGregor contra o veredicto civil que o considerou culpável de agredir sexualmente Nikita Hand em dezembro de 2018. A decisão mantém a obrigação do ex-campeão do UFC de pagar cerca de €248 mil (cerca de R$ 1,5 milhão) em indenização, além de arcar com custas judiciais que somam aproximadamente €1,3 milhão (cerca de R$ 20 milhões).

O tribunal avaliou cinco pontos de contestação apresentados pela defesa de McGregor, incluindo a instrução do júri e o uso de respostas “sem comentário” do lutador em depoimento policial. Segundo os juízes, não houve erro legal na condução do júri e todas as orientações foram claras.

— A cada sobrevivente que está aí fora, sei o quão difícil é, mas não se calem. Vocês merecem ser ouvidas e também merecem justiça. Hoje finalmente posso seguir em frente e tentar me curar — declarou Nikita Hand ao deixar o tribunal.

Hand, que apresenta estresse pós-traumático e lesões internas documentadas, teve seus relatos confirmados pelo júri que, em março, entendeu que a relação não foi consensual. McGregor sustentou que se tratou de um encontro consensual, argumento rejeitado pelos jurados.

Com a apelação negada, o recurso científico e jurídico de McGregor está esgotado na instância irlandesa. O lutador, que segue fora de combate desde 2021, mira retorno ao octógono, mas enfrenta agora um cenário legal que pode impactar sua volta.