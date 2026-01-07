Campeão do UFC no basquete? Entenda novo esporte de Islam Makhachev

Ainda em comemoração pelo cinturão dos meio-médios, Islam Makhachev ainda não tem data para retornar ao octógono. O que não quer dizer, no entanto, que o campeão do UFC já não está de volta as competições. Dessa vez, o russo se aventurou em uma modalidade para além das lutas.

Da luta ao basquete: o wrestball

Vale destacar que, embora não seja em um ringue ou octógono, o novo esporte de Makhachev envolve, sim, uma arte marcial. O "wrestball", como é conhecido, mescla elementos do basquete e luta livre – o famoso wrestling – dentro de uma quadra com duas cestas em cada lado.

Originado na Rússia, a modalidade surgiu como forma de aquecimento para lutadores, mas evoluiu. Neste esporte, objetivo é arremessar a bola na cesta adversária, com permissão para o uso de wrestling (lutas e quedas) para ganhar a posse ou pontuar, sem a necessidade de driblar.

Makhachev se destaca em novo esporte

As imagens de Makhachev em quadra aconteceram nesta terça-feira (6) durante um jogo do torneio de wrestball Caspian Cup, no Daguestão. Com o número 9, o duplo-campeão do UFC mostrou suas habilidades tanto na defesa quanto no ataque ao lado da equipe de Abdulmanap Nurmagomedov.

Apesar dos esforços do peso meio-médio, o time de Nurmagomedov terminou o campeonato em terceiro lugar. Em entrevista compartilhada pelo perfil de "Pam", no X (antigo Twitter), Makhachev celebrou o sucesso do evento e a felicidade dos fãs presentes.

— O mais importante é que os fãs estão felizes. Eu acho que faz muito tempo desde que um grupo espetacular de lutadores se reunem aqui, então o evento foi um grande sucesso. É claro que queríamos o ouro, mas nem sempre acontece — disse Islam Makhachev.

Retorno de Makhachev ao UFC continua incerto

O UFC estreia uma parceria com a Paramount+ como detentora dos direitos de transmissão dos eventos em 2026. Para iniciar o ano com chave de ouro, a organização tentou colocar Islam Makhachev como astro de um dos primeiros shows na nova casa.

O russo admitiu ter sido procurado pelo Ultimate, mas declarou que o UFC demorou a fazer contato e que precisava de mais tempo para se preparar em caso de uma luta em janeiro. Dessa maneira, outra opção ainda foi analisada pelo duplo-campeão.

— Não sei ainda quando irei voltar, mas me ofereceram uma luta em janeiro. Era impossível, porque eles falaram comigo em dezembro, após um camp intenso para minha última luta. Eles me ligaram e disseram que eu lutaria em janeiro e eu disse que não dava, era impossível — confessou Makhachev, que completou:

— Eu creio que irei lutar apenas depois do ramadã (feriado muçulmano, onde há a prática do jejum por parte dos fiéis), em abril, maio ou junho. Se eles quiserem esperar e me colocar no evento da Casa Branca, isso seria ótimo. Eu espero. Mas também posso lutar antes.