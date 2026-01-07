Maior esperança de título brasileiro nos meio-médios do UFC, Carlos Prates acredita estar pronto para desafiar o atual campeão Islam Makhachev. O ''Pesadelo'' se vê também merecedor de uma chance pelo cinturão, pois considera ser o atleta que mais entrega entretenimento dentro do octógono e entre os demais postulantes ao título.

Além de Prates, outros lutadores de ponta estão rondando o campeão Makhachev. Casos do equatoriano Michael Morales, que recentemente perdeu sua invencibilidade ''no VAR'', e Ian Machado Garry, que venceu Carlos no início do ano.

O brasileiro acredita se diferenciar dos demais pelo seu estilo e também pela popularidade adquirida dentro e fora do octógono. Em entrevista ao site oficial do UFC Brasil, Prates argumentou em causa própria na corrida pelo título meio-médio do UFC.

— Se você olhar friamente, eu acredito que sim, eu mereço essa disputa. Pelo entretenimento, pelo business, pela forma como eu luto. Se fizesse uma votação popular, eu ganhava. Tem o (Michael) Morales, mas ele ainda não venceu um ex-campeão. Tem o Ian Garry, que ganhou de mim, mas vem de duas vitórias só. Eu entrego mais, eu sei disso. Claro que tem política, tem empresário, tem o Usman querendo disputar o cinturão, tem o Makhachev no meio disso tudo. Mas eu sei o que eu entrego quando eu entro ali.

Foco é outro ex-campeão do UFC

Ainda que esteja pronto para disputar o cinturão, Carlos Prates admite que é difícil que seu nome seja o escolhido para ser a primeira defesa de Islam Makhachev. Por isso, o foco está em vencer mais um ex-campeão do UFC, após o espetacular nocaute diante de Leon Edwards.

— Meu foco é o Jack Della Maddalena. Se ele quiser lutar, qualquer hora, eu estou pronto. Mas se não for ele, Belal (Muhammad), Morales, quem vier. Eu não vou ficar parado esperando ninguém. Se chegar abril, maio e não tiver nada definido, eu vou pedir outra luta. Eu preciso estar ativo, preciso continuar mostrando serviço, continuar vencendo e continuar entregando lutas boas.

2025 começou mal, mas terminou perto do topo

Após um início de ano decepcionante, com a derrota diante de Machado Garry, Prates voltou aos treinos com mais sede do que nunca. O resultado? Duas vitórias espetaculares por nocaute em dois nomes de alto calibre, incluindo o ex-campeão Leon Edwards.

— Eu terminei o ano ''felizaço''.Comecei 2025 de um jeito ruim, com uma derrota, e ninguém gosta disso. Mas eu sabia que era só questão de tempo. Eu voltei pra casa, treinei para caramba, foquei em melhorar cada detalhe e quando voltei, fui lá e nocauteei um cara que muita gente teve dificuldade. E pra fechar o ano, eu ainda nocauteei um campeão, um cara que já esteve no topo do mundo. Isso, pra mim, foi a prova de que o trabalho estava dando certo, de que tudo o que a gente sofreu e se cobrou valeu a pena. Terminar assim muda tudo - analisou.