Campeão do UFC Alex Poatan leva o pai às lágrimas com presente

Poatan fez questão de mostrar seu apreço pelo pai após ano espetacular no UFC

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/01/2026
17:22
Poatan (dir) presenteou seu pai (esq) antes de retorno ao UFC (Foto: Reprodução Reddit)
imagem cameraPoatan (dir) presenteou seu pai (esq) antes de retorno ao UFC (Foto: Reprodução Reddit)
Alex Poatan presenteou o pai com um carrinho de golfe e o treinador com uma moto Harley-Davidson.
Poatan é atual campeão meio-pesado do UFC e pretende lutar na categoria pesada, desafiando Jon Jones.
O checo Jiri Prochazka busca uma nova luta contra Poatan, apesar de priorizar o título meio-pesado.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Se dentro do octógono do UFC, Alex Poatan é implacável, diante dos amigos e familiares, a fera se acalma e faz questão de reconhecer a importância dos seus. Após presentear seu treinador e ex-campeão Glover Teixeira, com moto da marca Harley-Davidson, o brasileiro fez questão de homenagear seu pai.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Na virada do ano, ainda se recuperando de lesão, mas já treinando, Poatan viajou para o Brasil e presenteou o patriarca da família Pereira com um carrinho de golfe, sonho de longa data de Seu Pereira. O pai do campeão meio-pesado do UFC não aguentou a emoção e foi às lágrimas com o gesto do filho. 

— Muito feliz em poder presentear o meu pai, ele merece muito porque ele deixou de ter suas próprias coisas para poder criar sete filhos. Obrigado, pai — comentou Alex Poatan na legenda do vídeo que emocionou os fãs do brasileiro nas redes sociais. 

Futuro de Poatan no UFC segue indefinido

Atual campeão meio-pesado do UFC, Alex Poatan segue esperando seus próximos passos dentro da organização. Após reaver seu cinturão até 93kg, o brasileiro deixou claro sua intenção de lutar no peso pesado e chegou a desafiar Jon Jones, ex-campeão da categoria. 

Porém, nos meio-pesados, atletas seguem tentando uma luta com Poatan, incluindo uma de suas mais notórias vítimas, o checo Jiri Prochazka. Através das redes sociais, o europeu revelou que gostaria de mais uma chance contra Alex, apesar de deixar claro que sua prioridade é o título meio-pesado.

Poatan está namorando lutadora do UFC

Alex Poatan e nova namorada, Tracy Cortez, no Ano Novo (Foto: Reprodução/Instagram)
Alex Poatan e nova namorada, Tracy Cortez, no Ano Novo (Foto: Reprodução/Instagram)

Enquanto seu futuro dentro do octógono não é definido, Alex Poatan resolve sua vida fora do cage. Na virada do ano, ele assumiu o namoro com Tracy Cortez, que também é lutadora do UFC e ranqueada no peso mosca, sendo a atual oitava colocada na divisão. 

Esse é o segundo namoro que Alex assume com uma lutadora do Ultimate, após o relacionamento com Polyana Viana. Poatan também namorou Merle Christine, que é jornalista especializada em cobrir o UFC.

