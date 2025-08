Jean Silva irá enfrentar Diego Lopes na luta principal do UFC Noche, que será realizado no dia 13 de setembro, no Frost Bank Center, em San Antonio, no Texas (EUA). Em entrevista exclusiva ao Lance!, o membro da Fighting Nerds devolveu as provocações que sofreu do oponente e ainda disparou contra o compatriota ao afirmar que vencerá por nocaute. Veja o vídeo completo acima.

continua após a publicidade

Rivalidade com Diego Lopes

Em uma das rivalidades mais quentes do UFC neste ano, Lopes e Silva irão se enfrentar no evento principal do UFC Noche. Porém, segundo Diego, este atrito foi forçado por Jean para que o combate entre os dois seja marcado. Ao ser perguntado sobre o conflito, o atleta da Fighting Nerds devolveu a provocação do oponente.

— A gente pode se dizer só que meu santo não bateu com o dele, é isso. E se ele tá falando que eu estava forçando uma rivalidade com ele, para talvez se casar uma luta com ele, então eu sinto muito informar ele que consegui, né? Agora minha próxima vitória é em cima dele — provocou Jean Silva.

continua após a publicidade

Jean Silva em ação no UFC 314 (Foto: Megan Briggs/AFP)

➡️ Ex-BBB manda recado para Popó: ‘Eu não sou o frouxo do Bambam’

"Vou nocautear"

Ao projetar o combate contra Diego, Jean afirmou que seu estilo de luta irá se sobressair, principalmente por Lopes ter "medo" da agressividade apresenta. Além disso, provocou ao falar que as emoções do brasileiro-mexicano irão atrapalhar e que ele será nocauteado.

— Acredito que o meu jeito de lutar, o meu estilo de agressividade, o Diego tem medo disso aí. E acredito que ele vai se perder nas emoções dele, se ele demorar para se perder, eu falo com ele, eu converso com ele, faço ele voltar para o padrão de luta, que é brigar, sair na mão. Então eu vou nocautear ele e não porque ele é ruim, pelo amor de Deus, ele lutou contra o melhor do mundo, então ele é um dos melhores do mundo. Só que essa luta vai mostrar que eu realmente sou o próximo campeão do mundo — afirmou Jean.

continua após a publicidade

Veja a entrevista na íntegra

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte