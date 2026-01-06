Ex-campeão do UFC e primeiro grande astro do MMA a lutar boxe contra outro campeão da nobre arte, Conor McGregor desafiou seu algoz Floyd Mayweather, um dos maiores boxeadores de todos os tempos, para uma luta no MMA.

Os dois se enfrentaram nas regras do boxe em 2016, abrindo caminho para o fluxo de lutadores do UFC indo para os ringues. Na ocasião, o invicto Mayweather nocauteou McGregor no décimo assalto. Desde então, porém, os dois seguiram seus caminhos, com eventuais provocações de ambos os lados.

Perto de um retorno ao MMA e fazendo pesado lobby para lutar no UFC da Casa Branca, Conor McGregor sugeriu o nome de Mayweather como oponente. Apesar de saber que o duelo é improvável, o irlandês ainda brincou com Michael Chandler, que deve ser seu oponente no retorno, mas garantiu: seria capaz de vencer Floyd e Chandler na mesma noite.

— Foram tempos divertidos com Dana White e UFC. Floyd, quando você estiver pronto para ter aquela luta de MMA, estou aqui. A Casa Branca fica muito bonita no verão. É brincadeira, Mike (Chandler)! Se bem que…posso lutar com os dois na mesma noite. Floyd no MMA? Fácil, (dura) 10 segundos — declarou McGregor em seu Twitter oficial.

Floyd nocauteou Conor em luta de dez rounds (FOTO: Reprodução/Twitter)

Chandler garantiu luta contra McGregor no UFC Casa Branca

Recentemente, o americano Michael Chandler participou da tradicional festa de Ano Novo da CBS, canal aberto dos Estados Unidos, que comprou os direitos do UFC através da Paramount Plus. Durante sua participação, o peso leve garantiu que McGregor será seu oponente na Casa Branca.

— Eu creio que vai ser um grande ano. Primeiro, como você disse, o UFC vai ser transmitido na Paramount Plus pelos próximos anos, e há também um rumor correndo por aí. Não podemos negar ou confirmar, mas parece mesmo que eu vou dar uma surra azul, vermelha e branca em Conor McGregor no jardim sul da Casa Branca em algum momento do verão americano. Esse é o plano. Vamos nessa.