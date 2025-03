UFC 313: Ankalaev desbanca Poatan e se torna campeão; confira os resultados

Na madrugada de sábado (8) para domingo (9), foi realizado o UFC 313, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. No combate principal do evento, Magomed Ankalaev conseguiu desbancar Alex "Poatan" Pereira por decisão unânime dos juízes e se tornou campeão dos pesos meio-pesados da organização. No restante do card, o Brasil teve saldo positivo, com direito a bônus de melhor atuação na noite.

O próximo evento do UFC será o Fight Night entre o italiano Marvin Vettori e o georgiano Roman Dolidze. Já o próximo numerado da empresa será no dia 12 de abril, onde o australiano Alexander Volkanovski e o brasileiro Diego Lopes disputam o cinturão vago dos penas.

Resultados do UFC 313

Alex "Poatan" Pereira x Magomed Ankalaev

No evento principal do UFC 313, a ameaça dupla de Magomed Ankalaev foi o fator essencial da luta. Com receio dos contra golpes e de ser botado no chão, Alex Poatan não conseguiu imprimir o mesmo ritmo do que em lutas anteriores contra Jiri Prohazcha e Khalil Rountree.

No primeiro round, Poatan até conseguiu melhores golpes que Magomed e se defendeu de uma tentativa de queda. Porém, no segundo assalto, o russo encostou a distância e acertou socos limpos, incluindo um que quase derrubou o brasileiro no fim do round.

Com um terceiro assalto sem muitas emoções, o quarto foi decisivo, com Ankalaev levando e controlando a luta na grade, tirando o poder de nocaute de Poatan. No último round, Alex Pereira reagiu e chegou a preocupar o desafiante, mas nos dois últimos minutos, Magomed conseguiu levar o combate para a grade novamente até o final.

Alex "Poatan" Pereira e Magomed Ankalaev em luta pelo UFC 313 (Foto: Ian Maule/AFP)

Na decisão dos juízes, Magomed Ankalaev venceu por unanimidade (48-47, 48-47 e 49-46) e se tornou campeão dos pesos meio-pesados do UFC. O russo se torna o terceiro lutador do Daguestão, república russa no norte do Cáucaso, a conquistar um cinturão da empresa, se juntando a Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev.

Após a luta, Dana White, presidente do UFC, afirmou que Alex Poatan terá uma revanche imediata contra Magomed Ankalaev.

Magomed Ankalaev se tornou campeão dos meio-pesados do UFC (Foto: Ian Maule/AFP)

Justin Gaethje x Rafael Fiziev

No co-evento principal do UFC 313, Justin Gaethje levou a melhor sobre Rafael Fiziev. O cazaque até teve uma oportunidade de vencer a luta no primeiro round, quando conseguiu derrubar o americano e ter liberdade para desferir golpes no tronco do oponente, mas não sustentou a posição por muito tempo.

A partir do segundo round, Justin dominou o combate, incluindo um belo knockdown em Fiziev, que se recuperou do uppercut sofrido. No final das contas, o americano venceu a luta por decisão unânime dos juízes e ambos levaram o bônus de combate da noite.

Justin Gaethje derrotou Rafael Fiziev no UFC 313 (Foto: Ian Maule/AFP)

Jalin Turner x Ignacio Bahamondes

Tutelado pelo campeão dos médios, Belal Muhammad, Ignacio Bahamondes derrotou Jalin Turner. Apesar de estar por baixo no chão, o chileno conseguiu encaxar o triângulo sobre o americano e vencer por submissão. Bahamondes levou um dos bônus de performance da noite e Jalin Turner anunciou a aposentadoria dos ringues ao final do combate.

Amanda Lemos x Iasmin Lucindo

Em combate 100% brasileiro, a veterana Amanda Lemos levou a melhor sobre a jovem Iasmin Lucindo. Apesar de um combate sem muita ação em pé, Amanda conseguiu controlar Iasmin no solo e levou a luta por decisão unânime dos juízes.

Com a vitória, a veterana se credencia cada vez mais para um possível duelo contra Zhang Weili, atual campeã do peso palha feminino do UFC.

Bobby "King" Green x Maurício Ruffy

De forma impressionante, Maurício Ruffy derrotou Bobby Green e segue invicto no UFC. Membro da Fighting Nerds, o brasileiro acertou precisamente um chute circular na cabeça do americano, que caiu nocauteado. O nocaute do brasileiro rendeu um bônus de 50 mil dólares por performance da noite.

Mauricio Ruffy nocauteou Bobby "King" Green no UFC 313 (Foto: Ian Maule/AFP)

