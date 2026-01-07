Um dos maiores sites de busca relacionados ao MMA, o Tapology, anunciou que irá retirar oficialmente a invencibilidade de Michael Morales, uma das maiores sensações do UFC em 2025. O anúncio foi feito nas redes sociais do site, que é utilizado pela indústria dos esportes de combate para verificações relacionadas às carreiras dos atletas mundo afora.

Isso porque o Tapology identificou que Morales participou de um reality show no Equador, seu país de origem, em 2017. Na ocasião, ele lutou duas vezes, vencendo a primeira e perdendo a segunda. Inicialmente, ambos os combates haviam sido colocados como amadores. Porém, o site revisitou a questão recentemente, viu vídeos e achou provas de que as lutas deveriam ser tratadas como profissionais.

Desta forma, Morales, que tinha um cartel de 19 vitórias e nenhuma derrota, agora tem, pelo menos segundo o Tapology, 20 triunfos e um revés em sua carreira profissional.

O movimento do site atraiu críticas de fãs, que argumentaram que os duelos válidos pelo The Ultimate Fighter, que também é um reality show, mas organizado pelo UFC, não fazem parte do cartel profissional dos atletas. O Tapology rebateu oficialmente, declarando que, como o TUF é organizado dentro das diretrizes de comissões atléticas norte-americanas, eles seguem o que é determinado por elas.

Morales é sensação do UFC

Mesmo sem sua invencibilidade, Morales segue sendo um dos lutadores mais atrativos do UFC no momento e disputa com o brasileiro Carlos Prates o posto de maior sensação do peso meio-médio no Ultimate.

O equatoriano estreou na organização em 2022, após conquistar um contrato no fim de 2021 via Contender Series. Desde então, foram sete vitórias e nenhuma derrota - incluindo triunfos violentos sobre Gilbert Durinho, Neil Magny e, mais recentemente, Sean Brady. Atualmente como número 4 do peso meio-médio do UFC, Morales tem sido especulado como um dos futuros possíveis desafiantes ao campeão Islam Makhachev.