Ainda que a previsão de Donald Trump para o UFC na Casa Branca não se realize, a expectativa é que o Ultimate realmente coloque várias lutas por cinturão para o evento do dia 14 de junho. O presidente americano havia dito que oito ou nove duelos de títulos fariam parte do card, mas o narrador oficial do UFC, Jon Anik, fez uma previsão um pouco mais modesta.

Segundo Anik, a ideia do Ultimate é que seis ou sete lutas pelo cinturão façam parte do histórico evento, que irá comemorar os 250 anos da Independência americana.

— Creio que oito (lutas pelo cinturão) soa idealístico e muito, muito ambicioso. Mas eu acredito que estamos nos movendo na direção de termos seis ou sete lutas por cinturões no UFC da Casa Branca — revelou o comunicador ao podcast JAXXON, fazendo algumas contas sobre os próximos passos dos campeões do UFC.

— Quando você pensa sobre isso, teremos dois grandes eventos acontecendo no final de janeiro. Então todos esses campeões estarão livres a partir do primeiro dia de fevereiro. Neste mês, não teremos eventos numerados, correto? E o primeiro evento numerado de março é uma disputa pelo título BMF. Então se tivermos um evento numerado em abril e outro em maio, muitos campeões estarão disponíveis para lutar em junho.

Chimaev é um dos candidatos a lutar no UFC da Casa Branca, segundo Anik (Foto: Divulgação/UFC)

Poatan está na lista do UFC para a Casa Branca

Na visão de Jon Anik, alguns dos grandes nomes do UFC estão sendo preservados para o evento da Casa Branca, entre eles o brasileiro Alex Poatan.

— O título peso pesado creio que vai ser disputado na Casa Branca, entre Aspinall e Gane. Se Aspinall não puder lutar, outro duelo será feito. Mas vejo Khamzat Chimaev lutando na Casa Branca e temos também Alex Poatan. Não há razões para o UFC colocá-lo em ação antes de junho. Potencialmente, a trilogia entre Merab Dvalishvili e Petr Yan também faça parte (do card da Casa Branca).