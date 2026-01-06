menu hamburguer
Narrador do UFC prevê Poatan e várias lutas de título na Casa Branca

Jon Anik diz que Poatan deve ser uma das grandes atrações do UFC na Casa Branca

João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/01/2026
15:43
Poatan deve estar em ação no UFC da Casa Branca (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)
imagem cameraPoatan deve estar em ação no UFC da Casa Branca (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)
Donald Trump previa 8 ou 9 lutas por cinturão no UFC na Casa Branca.
Jon Anik acredita que o evento terá 6 ou 7 lutas pelo título.
O evento comemorará os 250 anos da Independência americana.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Ainda que a previsão de Donald Trump para o UFC na Casa Branca não se realize, a expectativa é que o Ultimate realmente coloque várias lutas por cinturão para o evento do dia 14 de junho. O presidente americano havia dito que oito ou nove duelos de títulos fariam parte do card, mas o narrador oficial do UFC, Jon Anik, fez uma previsão um pouco mais modesta.

Segundo Anik, a ideia do Ultimate é que seis ou sete lutas pelo cinturão façam parte do histórico evento, que irá comemorar os 250 anos da Independência americana. 

— Creio que oito (lutas pelo cinturão) soa idealístico e muito, muito ambicioso. Mas eu acredito que estamos nos movendo na direção de termos seis ou sete lutas por cinturões no UFC da Casa Branca — revelou o comunicador ao podcast JAXXON, fazendo algumas contas sobre os próximos passos dos campeões do UFC.

— Quando você pensa sobre isso, teremos dois grandes eventos acontecendo no final de janeiro. Então todos esses campeões estarão livres a partir do primeiro dia de fevereiro. Neste mês, não teremos eventos numerados, correto? E o primeiro evento numerado de março é uma disputa pelo título BMF. Então se tivermos um evento numerado em abril e outro em maio, muitos campeões estarão disponíveis para lutar em junho. 

Chimaev após vitória sobre Du Plessis no UFC 319 (Foto: Divulgação/UFC)
Chimaev é um dos candidatos a lutar no UFC da Casa Branca, segundo Anik (Foto: Divulgação/UFC)

Poatan está na lista do UFC para a Casa Branca

Na visão de Jon Anik, alguns dos grandes nomes do UFC estão sendo preservados para o evento da Casa Branca, entre eles o brasileiro Alex Poatan. 

— O título peso pesado creio que vai ser disputado na Casa Branca, entre Aspinall e Gane. Se Aspinall não puder lutar, outro duelo será feito. Mas vejo Khamzat Chimaev lutando na Casa Branca e temos também Alex Poatan. Não há razões para o UFC colocá-lo em ação antes de junho. Potencialmente, a trilogia entre Merab Dvalishvili e Petr Yan também faça parte (do card da Casa Branca).

