Brasileiro Jean Silva atropela ‘apoiador’ de Hitler com finalização no UFC

Jean "Lorde" Silva derrotou o americano Bryce Mitchell em luta do card principal do UFC 314. A luta foi vencida por finalização durante o segundo round. O brasileiro agora tem chances de entrar no ranking do peso pena. O confronto foi marcado por polêmicas fora do octágono. O brasileiro buscava "educar" Bryce Mitchell após declarações do americano a favor de Adolf Hitler.

Logo no primeiro round, Jean Silva aplicou duas tentativas de finalização. No segundo set, Jean Silva somou três tentativas de finalização, com uma sendo efetiva. A segunda luta do card principal do UFC 314 foi encerrada ainda no segundo set.

Jean Silva comemorando vitória no UFC (Foto: Divulgação / UFC)

Em entrevista no octógono após a vitória, Jean Silva ironizou o americano e pediu orações a ele, mas reiterou que não tem nada contra o lutador:

— Eu achei que era só parte do show tudo o que ele estava falando, mas infelizmente não era, isso faz parte dele, eu fico triste com isso. Me preocupa, ele não deve estar muito bem da cabeça, do coração. Espero que todos rezem pela vida de Bryce Mitchell. O estado de espírito dele não está legal. Eu não tenho nada contra ele.

Bryce Mitchell se recusou a tocar as luvas de Jean Silva no primeiro e segundo rounds da luta. Essa foi a primeira luta do americano após as polêmicas declarações a favor de Hitler.

Ainda hoje, o Brasil é destaque na luta principal do UFC 314: Na disputa do peso-pena, Diego Lopes disputa o cinturão com Alexander Volkanovski na última luta da noite. Para Jean Silva, o brasileiro Diego Lopes levará a melhor na disputa.

Menções de Mitchell a Hitler

Durante sua participação no podcast ‘MMA Guru’, no início do mês, o atleta, que já havia gerado polêmica ao defender Hitler em janeiro, mencionou novamente o líder nazista ao discutir sua herança alemã. Mitchell não fez uma defesa direta como antes, mas sugeriu que a história de Hitler é mais complexa do que a versão ensinada nas escolas.

- Eu digo a verdade! Eu tenho herança alemã e não tenho medo de falar sobre a minha herança alemã. Eu nunca disse que Hitler era perfeito, mas estou dizendo a vocês que há mais na história do que vocês aprenderam na escola. E não tenho medo de falar da herança do meu povo - disse.

Confira card completo do UFC 314

Card principal

Peso pena (até 65,7 kg): Alexander Volkanovski x Diego Lopes - luta pelo cinturão

Peso leve (até 70,3 kg): Michael Chandler x Paddy Pimblett

Peso pena (até 65,7 kg): Yair Rodriguez x Patrício Pitbull

Peso pena (até 65,7 kg): Bryce Mitchell x Jean Silva

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Nikita Krylov x Dominick Reyes

Card preliminar

Peso pena (até 65,7 kg): Dan Ige x Sean Woodson

Peso palha feminino (até 52,1 kg): Yan Xiaonan x Virna Jandiroba

Peso leve (até 70,3 kg): Jim Miller x Chase Hooper

Peso pena (até 65,7 kg): Darren Elkins x Julian Erosa

Preliminares Iniciais

Peso médio (até 83,9 kg): Sedriques Dumas x Michał Oleksiejczuk

Peso mosca (até 56,7 kg): Su Mudaerji x Mitch Raposo

Peso médio (até 83,9 kg): Tressan Gore x Marco Tulio

Peso galo feminino (até 61,2 kg): Nora Cornolle x Hailey Cowan