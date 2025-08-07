UFC: Jean Silva projeta futuro de lutadores da Fighting Nerds

Jean Silva irá enfrentar Diego Lopes na luta principal do UFC Noche, que será realizada no dia 13 de setembro, no Frost Bank Center, em San Antonio, no Texas (EUA). Em entrevista exclusiva ao Lance!, o membro da Fighting Nerds falou sobre o futuro da academia dentro da organização, que ainda conta com nomes de peso como Caio Borralho, no peso-médio, Carlos Prates, no meio-médio, e Maurício Ruffy, nos leves. Veja o trecho acima.

O clima da Fighting Nerds

Eleita a equipe do ano em 2024, a Fighting Nerds conta com diversos lutadores que estão próximos de uma disputa de cinturão do UFC. Um deles, no peso-pena, Jean Silva contou em entrevista como é o clima da academia e a união entre os atletas.

— Isso mostra o quão o amor pela parada de uma equipe fortalece o outro que está do lado. Então o amor que os treinadores têm por isso faz com que os atletas tenham amor também. E o atleta tendo amor por aquilo faz com que o parceiro de treino também tenha amor, o amor move tudo. Acredito, que nós da Fighting Nerds somos apaixonados pelo que fazemos e isso está revolucionando. Hoje somos a melhor equipe do mundo, a gente tem o título disso e também teremos, entre este ano e o próximo, os dois primeiros campeões da Fighting Nerds. Jean "Lord" Silva e Caio Borralho. E quem sabe, o Carlos Prates também já não pegue o cinturão ano que vem — afirmou Jean.

Caio Borralho em ação no UFC 301 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Evento dos sonhos?

Caio Borralho e Jean Silva têm lutas marcadas para o mês de setembro, com o lutador do peso médio encarando Nassourdine Imavov, no UFC Fight Night Paris, em no dia 6 de setembro, e "Lord" com combate conta Diego Lopes, uma semana depois. Com duelos próximos, ambos podem disputar os cinturões de suas respectivas divisões no mesmo evento numerado.

Ao ser perguntado sobre a possibilidade, Jean não tem dúvidas que ele e Caio serão os próximos campeões da organização em um futuro próximo.

— Nos dois somos os próximos campeões. Essa é a grande realidade. Primeiro que não existe ninguém além da gente para ser os próximos campeões. Ninguém tem tanto credenciais quanto a gente para ser os próximos campeões. Então, sim, eu vejo o UFC fazendo isso — cravou o lutador.

Jean Silva em ação no UFC (Foto: Divulgação / UFC)

