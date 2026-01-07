Ex-campeão do UFC coloca Poatan em disputa de título dos pesados
Michael Bisping acredita que Alex Poatan irá disputar cinturão interino
Alex Poatan pode ter sua subida para o peso pesado do UFC facilitada pela lesão do atual campeão da categoria. O inglês Tom Aspinall ainda sofre com o problema no olho causado por Ciryl Gane na luta entre os dois, em outubro do ano passado e não tem data para retornar ao octógono. E, segundo Michael Bisping, comentarista e ex-campeão do Ultimate, isso pode significar boas notícias para o brasileiro.
De acordo com Bisping, se Aspinall não se recuperar nos próximos meses, o UFC pode ser forçado a criar um cinturão interino para a categoria dos pesados. Neste cenário, Alex Poatan seria um nome lógico para lutar pelo título.
— Se Aspinall precisar mesmo passar por uma cirurgia, ele terá que ficar fora por pelo menos alguns meses. Então, o que o UFC irá fazer? Eu odeio dizer isso, mas não me surpreenderia que eles anunciassem muito em breve uma luta pelo cinturão interino. Vai ser louco porque Aspinall foi campeão interino há pouco tempo e foi promovido depois da aposentadoria de Jon Jones. Sabemos dessa história. Mas se ele precisar mesmo da cirurgia, eu acredito que eles farão uma luta entre Alex Poatan e Ciryl Gane pelo título interino — comentou Bisping em seu próprio canal no YouTube.
O inglês, que foi campeão peso médio entre 2016 e 2017 e se aposentou no final daquele ano, acreditava antes que Poatan lutaria contra Jon Jones na Casa Branca.
— Não quero que essa luta pelo título interino aconteça, mas acho que é o que irá rolar, principalmente porque Poatan disse recentemente que não lutaria na Casa Branca. Eu acho que ele contra Jon Jones seria muito certo para o UFC Casa Branca, mas o próprio Dana White já falou que não quer depender de Jones.
Próximo passo de Poatan no UFC é incógnita
Atual campeão meio-pesado do UFC, Alex Poatan já revelou seu desejo de se aventurar no peso pesado e segue esperando seus próximos passos dentro da organização. Após deixar clara sua intenção de lutar no peso pesado, o brasileiro chegou a desafiar Jon Jones.
Recentemente, porém, ele admitiu que não deve lutar na Casa Branca, acendendo os alertas de que há diferentes planos do UFC para a sequência de sua carreira.
