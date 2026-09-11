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Tironi no Lance!: distância do Fla para os rivais (todos) aumenta mais ainda

O Flamengo transformou a Libertadores até aqui em um passeio

PorEduardo Tironi
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
11/09/2026 08:00
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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Léo Pereira comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Del Valle pela Libertadores
Léo Pereira comemora seu gol contra o Independiente del Valle (Foto: Rodrigo Buendia / AFP)

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O caminho do Flamengo nesta Libertadores não foi nada suave até aqui. Parece uma loucura ler esta frase, mas quem a contrariou  foi o próprio time de Leonardo Jardim.

Na primeira fase fez 16 pontos, quase o dobro do segundo colocado, e teve a melhor campanha no geral. Nas oitavas de final enfrentou um adversário complicado, o Cruzeiro. Passou. Nas quartas o adversário foi o pior estrangeiro possível, o Independiente del Valle.

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No jogo desta quinta-feira (10), o temido time equatoriano nem parecia que tinha a vantagem de jogar em casa e da altitude. O Flamengo levou a partida com tranquilidade. Suportou com calma uma certa pressão no primeiro tempo e praticamente decidiu o confronto com dois gols na segunda etapa. O Rubro-Negro vai para o jogo de volta no Maracanã podendo até perder por um gol de diferença.

O Flamengo transformou a Libertadores até aqui em um passeio, é justo dizer. Outros times estão na disputa, mas há um favorito claríssimo para a conquista mais uma vez.

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Há uma superioridade muito destacada do Flamengo

A impressão que se tem é a de que a diferença do time de Leonardo Jardim para todos os outros no continente nunca foi tão grande. Nesta quinta, quando começou a efetuar as trocas no segundo tempo, qualquer possibilidade de enfrentamento por parte do Independiente del Valle desabou.

A possibilidade de uma semifinal totalmente brasileira é cada vez maior. Fluminense, Palmeiras e Corinthians deram passos importantes para avançar, mas nenhum deles está com a situação tão tranquila quanto o Flamengo.

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E aí, vale antecipar o duelo de forças entre os brasileiros. Parece claro que há uma superioridade muito destacada do rubro-negro.

Bruno Henrique comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Del Valle pela Libertadores
Bruno Henrique comemora seu gol contra o Independiente del Valle (Foto: Rodrigo Buendia / AFP)
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