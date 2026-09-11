Tironi no Lance!: distância do Fla para os rivais (todos) aumenta mais ainda
O Flamengo transformou a Libertadores até aqui em um passeio
Carregando conteúdo exclusivo...
O caminho do Flamengo nesta Libertadores não foi nada suave até aqui. Parece uma loucura ler esta frase, mas quem a contrariou foi o próprio time de Leonardo Jardim.
Na primeira fase fez 16 pontos, quase o dobro do segundo colocado, e teve a melhor campanha no geral. Nas oitavas de final enfrentou um adversário complicado, o Cruzeiro. Passou. Nas quartas o adversário foi o pior estrangeiro possível, o Independiente del Valle.
No jogo desta quinta-feira (10), o temido time equatoriano nem parecia que tinha a vantagem de jogar em casa e da altitude. O Flamengo levou a partida com tranquilidade. Suportou com calma uma certa pressão no primeiro tempo e praticamente decidiu o confronto com dois gols na segunda etapa. O Rubro-Negro vai para o jogo de volta no Maracanã podendo até perder por um gol de diferença.
O Flamengo transformou a Libertadores até aqui em um passeio, é justo dizer. Outros times estão na disputa, mas há um favorito claríssimo para a conquista mais uma vez.
Há uma superioridade muito destacada do Flamengo
A impressão que se tem é a de que a diferença do time de Leonardo Jardim para todos os outros no continente nunca foi tão grande. Nesta quinta, quando começou a efetuar as trocas no segundo tempo, qualquer possibilidade de enfrentamento por parte do Independiente del Valle desabou.
A possibilidade de uma semifinal totalmente brasileira é cada vez maior. Fluminense, Palmeiras e Corinthians deram passos importantes para avançar, mas nenhum deles está com a situação tão tranquila quanto o Flamengo.
E aí, vale antecipar o duelo de forças entre os brasileiros. Parece claro que há uma superioridade muito destacada do rubro-negro.
Tudo sobre
Fora de Campo
Flamengo alfineta o Palmeiras após vitória na LibertadoresHá 52 minutos
Fora de Campo
Bruno Henrique vira assunto após vitória do Flamengo: 'Absurdo'Há 1 hora
Flamengo
Veja gols em Del Valle x Flamengo: Bruno Henrique e Léo Pereira marcamHá 9 horas
Palmeiras
Barboza quebra silêncio sobre fala após Palmeiras x LDUHá 20 horas
Fora de Campo
Jornal argentino compara Corinthians a rival brasileiroHá 22 horas
Fora de Campo
Fala de Barboza após vitória do Palmeiras irrita torcedores: 'Acabou'Há 1 dia
Mais LANCE!