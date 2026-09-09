Palmeiras encara LDU em jogo de reencontros e sem 'heróis' da virada histórica
Duelo de ida é válido pelas quartas de final da Libertadores; saiba mais
O Palmeiras enfrenta a LDU nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, partida de ida válida pelas quartas de final da Libertadores. Além de ser uma partida decisiva, a equipe comandada por Abel Ferreira reencontra o time equatoriano em uma fase de mata-mata, mas sem os "heróis" da virada histórica, na semifinal da edição passada do campeonato continental, que classificou o Verdão para a final da competição.
Por parte da equipe equatoriana, há um personagem conhecido da torcida Alviverde. O atacante Deyverson, herói do título da Libertadores de 2021 pelo Palmeiras, atualmente defende as cores da LDU e enfrenta seu ex-clube pela primeira vez na competição continental.
"Hérois" da virada não estarão na partida
Na semifinal da Libertadores de 2025, o Palmeiras viveu um dos capítulos mais marcantes de sua história recente contra a própria LDU. Após perder a partida de ida fora de casa por 3 a 0, o time comandado por Abel Ferreira goleou por 4 a 0 no jogo de volta e se tornou o primeiro clube brasileiro a reverter uma desvantagem de três gols em um mata-mata do torneio continental.
No entanto, os protagonistas daquela noite mágica não estarão em campo nesta quarta-feira (9). Raphael Veiga, autor de dois gols na goleada, está emprestado ao América do México até o fim de 2026. Já o atacante Ramon Sosa, que também balançou as redes na ocasião, é desfalque por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Responsável por outro gol na virada, o zagueiro Bruno Fuchs perdeu espaço no time titular e deve começar no banco de reservas.
Além dos artilheiros daquela partida, outra peça fundamental não veste mais a camisa alviverde. O atacante Allan, cria da base que teve atuação de destaque com assistência para um dos gols, foi vendido nesta janela de transferências ao Manchester City por aproximadamente € 40 milhões.
Fator casa é fator fundamental na partida
Palmeiras e LDU se enfrentaram apenas quatro vezes na história da Libertadores. O primeiro confronto, segundo dados do Sofascore, ocorreu na fase de grupos da edição de 2009 e, mais recentemente, as equipes voltaram a se cruzar na semifinal de 2025.
No retrospecto geral, o Verdão soma duas vitórias e duas derrotas, com oito gols marcados e seis sofridos. Porém, atuando em casa, o alviverde nunca perdeu e nem sofreu gols da equipe equatoriana, com 100% de aproveitamento e seis gols anotados a seu favor.
Para manter o histórico positivo, o time comandado por Abel Ferreira contará com o Nubank Parque lotado na busca por uma vantagem no jogo de ida.
Retrospecto do confronto na Libertadores:
- LDU 3 x 2 Palmeiras — Fase de grupos (2009)
- Palmeiras 2 x 0 LDU — Fase de grupos (2009)
- LDU 3 x 0 Palmeiras — Semifinal (2025)
- Palmeiras 4 x 0 LDU — Semifinal (2025)
Palmeiras como mandante vs LDU:
- 2 jogos
- 2 vitórias (100% de aproveitamento)
- 6 gols marcados
- 0 gol sofrido
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