O Palmeiras enfrenta a LDU nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, partida de ida válida pelas quartas de final da Libertadores. Além de ser uma partida decisiva, a equipe comandada por Abel Ferreira reencontra o time equatoriano em uma fase de mata-mata, mas sem os "heróis" da virada histórica, na semifinal da edição passada do campeonato continental, que classificou o Verdão para a final da competição.

Por parte da equipe equatoriana, há um personagem conhecido da torcida Alviverde. O atacante Deyverson, herói do título da Libertadores de 2021 pelo Palmeiras, atualmente defende as cores da LDU e enfrenta seu ex-clube pela primeira vez na competição continental.

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"Hérois" da virada não estarão na partida

Na semifinal da Libertadores de 2025, o Palmeiras viveu um dos capítulos mais marcantes de sua história recente contra a própria LDU. Após perder a partida de ida fora de casa por 3 a 0, o time comandado por Abel Ferreira goleou por 4 a 0 no jogo de volta e se tornou o primeiro clube brasileiro a reverter uma desvantagem de três gols em um mata-mata do torneio continental.

No entanto, os protagonistas daquela noite mágica não estarão em campo nesta quarta-feira (9). Raphael Veiga, autor de dois gols na goleada, está emprestado ao América do México até o fim de 2026. Já o atacante Ramon Sosa, que também balançou as redes na ocasião, é desfalque por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Responsável por outro gol na virada, o zagueiro Bruno Fuchs perdeu espaço no time titular e deve começar no banco de reservas.

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Além dos artilheiros daquela partida, outra peça fundamental não veste mais a camisa alviverde. O atacante Allan, cria da base que teve atuação de destaque com assistência para um dos gols, foi vendido nesta janela de transferências ao Manchester City por aproximadamente € 40 milhões.

Raphael Veiga comemora seu gol em Palmeiras x LDU pela semifinal da Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Fator casa é fator fundamental na partida

Palmeiras e LDU se enfrentaram apenas quatro vezes na história da Libertadores. O primeiro confronto, segundo dados do Sofascore, ocorreu na fase de grupos da edição de 2009 e, mais recentemente, as equipes voltaram a se cruzar na semifinal de 2025.

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No retrospecto geral, o Verdão soma duas vitórias e duas derrotas, com oito gols marcados e seis sofridos. Porém, atuando em casa, o alviverde nunca perdeu e nem sofreu gols da equipe equatoriana, com 100% de aproveitamento e seis gols anotados a seu favor.

Para manter o histórico positivo, o time comandado por Abel Ferreira contará com o Nubank Parque lotado na busca por uma vantagem no jogo de ida.

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Retrospecto do confronto na Libertadores:

LDU 3 x 2 Palmeiras — Fase de grupos (2009)

Palmeiras 2 x 0 LDU — Fase de grupos (2009)

LDU 3 x 0 Palmeiras — Semifinal (2025)

Palmeiras 4 x 0 LDU — Semifinal (2025)

Palmeiras como mandante vs LDU:

2 jogos 2 vitórias (100% de aproveitamento) 6 gols marcados 0 gol sofrido

Os jogadores do Palmeiras comemoram a classificação para a final da Copa Libertadores, após partida válida pela semifinal de volta, contra a LDU - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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