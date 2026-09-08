Palmeiras encerra preparação para duelo contra LDU e soma quatro desfalques; veja
Alviverde treinou na tarde desta terça-feira (8) e inicia mata-mata em casa
O Palmeiras encerrou a preparação para o confronto contra a LDU, duelo de ida válido pelas quartas de final da Libertadores com quatro desfalques. O confronto está marcado para esta quarta-feira (9), às 19h (de Brasília), no Nubank Parque.
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O técnico Abel Ferreira terá alguns problemas para a partida. Paulinho, Jefté e Sosa seguem em recuperação de lesões, realizaram trabalho na parte interna do Núcleo de Saúde e Performance e estão fora da partida.
Outro desfalque é Andreas Pereira, que foi punido pela Conmebol com dois jogos, após expulsão do camisa 8 durante o empate em 1 a 1 contra o Cerro Porteño, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Nesse sentido, o meio-campista está fora do jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra a LDU, no Nubank Parque.
Por outro lado, os atletas à disposição da comissão técnica comandada por Abel Ferreira foram a campo depois da ativação muscular no centro de excelência e realizaram movimentações táticas com ênfases específicas em construções de jogadas, marcações e posicionamentos.
Além disso, na parte final da atividade, houve trabalhos de aprimoramento de bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas.
Provável escalação do Palmeiras contra a LDU
Carlos Miguel; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Arias e Felipe Anderson (Vitor Roque); Mauricio e Flaco López.
Palmeiras reencontra LDU na Libertadores
Palmeiras e LDU voltam a se enfrentar em um mata-mata da Libertadores. Na última edição, as equipes duelaram por uma vaga na decisão da competição. No jogo de ida, os equatorianos venceram por 3 a 0, atuando em casa.
Na partida de volta, o Palmeiras venceu por 4 a 0, em uma noite marcada pela grande atuação de Allan, formado nas categorias de base do clube e recentemente negociado com o Manchester City, além dos dois gols de Raphael Veiga.
Com a virada, o Palmeiras avançou à decisão da competição sul-americana, mas foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0, em Lima, no Peru.
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