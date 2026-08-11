Hulk conta plano do Fluminense contra o Independiente Rivadavia: 'Sem loucura' Atacante destacou importância de aproveitar o mando de campo

Hulk projetou o duelo do Fluminense contra o Independiente Rivadavia e pregou equilíbrio para o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O atacante destacou a importância de aproveitar o fator casa, mas reforçou que o Tricolor não pode se expor em busca de uma vantagem a qualquer custo.

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— A gente sabe que é jogo de 180 minutos. Há de ter muito cuidado, claro. E quando você tem o primeiro jogo em casa, tem que aproveitar a oportunidade, mas lógico que sem fazer loucura. Procurar errar o mínimo possível — afirmou Hulk.

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Além da cautela, o atacante apontou a falta de eficiência ofensiva como um ponto que precisa melhorar. Segundo ele, o Fluminense tem conseguido criar oportunidades nos últimos jogos, mas não vem aproveitando as chances da melhor maneira.

— Nos últimos jogos, a gente vem criando bastante e, infelizmente, não aproveitando da melhor maneira possível. Acredito que a gente vem trabalhando em cima disso para poder aproveitar. Acho que amanhã é um grande dia para que isso possa acontecer.

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Hulk também cobrou maior concentração no momento das finalizações e tratou a partida contra o Rivadavia como uma oportunidade para o time mudar o cenário recente.

— A gente está fazendo tudo certo e, na hora de finalizar, está pecando um pouco. Estamos trabalhando para que amanhã seja a virada de chave nisso aí.

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O Fluminense recebe o Independiente Rivadavia nesta terça-feira (11), às 19h, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

Hulk em ação pela primeira vez com a camisa do Fluminense (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

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