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Hulk conta plano do Fluminense contra o Independiente Rivadavia: 'Sem loucura'

Atacante destacou importância de aproveitar o mando de campo

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 12:36
Atualizado há 0 minutos
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Hulk conduz a bola durante amistoso entre Fluminense e Bahia
Hulk conduz a bola durante amistoso entre Fluminense e Bahia (Foto: João Luna / Photo Premium / Folhapress)

Hulk projetou o duelo do Fluminense contra o Independiente Rivadavia e pregou equilíbrio para o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O atacante destacou a importância de aproveitar o fator casa, mas reforçou que o Tricolor não pode se expor em busca de uma vantagem a qualquer custo.

+ Fluminense tem trunfo contra arma do Independiente Rivadavia nos últimos confrontos

— A gente sabe que é jogo de 180 minutos. Há de ter muito cuidado, claro. E quando você tem o primeiro jogo em casa, tem que aproveitar a oportunidade, mas lógico que sem fazer loucura. Procurar errar o mínimo possível — afirmou Hulk.

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Além da cautela, o atacante apontou a falta de eficiência ofensiva como um ponto que precisa melhorar. Segundo ele, o Fluminense tem conseguido criar oportunidades nos últimos jogos, mas não vem aproveitando as chances da melhor maneira.

— Nos últimos jogos, a gente vem criando bastante e, infelizmente, não aproveitando da melhor maneira possível. Acredito que a gente vem trabalhando em cima disso para poder aproveitar. Acho que amanhã é um grande dia para que isso possa acontecer.

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Hulk também cobrou maior concentração no momento das finalizações e tratou a partida contra o Rivadavia como uma oportunidade para o time mudar o cenário recente.

— A gente está fazendo tudo certo e, na hora de finalizar, está pecando um pouco. Estamos trabalhando para que amanhã seja a virada de chave nisso aí.

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O Fluminense recebe o Independiente Rivadavia nesta terça-feira (11), às 19h, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

Hulk em ação pela primeira vez com a camisa do Fluminense em amistoso
Hulk em ação pela primeira vez com a camisa do Fluminense (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

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