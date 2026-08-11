Millán avança em recuperação e se aproxima de retorno ao Fluminense Jogador teve problema na coxa

Julián Millán avançou na recuperação da lesão muscular na coxa direita e já iniciou o trabalho de transição no Fluminense. O zagueiro se aproxima do retorno aos treinamentos integrais com o elenco após ficar afastado desde julho.

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O colombiano sofreu uma lesão grau 3 no músculo posterior da coxa direita durante a partida contra o Red Bull Bragantino, no dia 17 de julho. Na ocasião, a previsão inicial de recuperação era de quatro a seis semanas.

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Agora, Millán entra na etapa final do processo. Mesmo depois de voltar a trabalhar normalmente com o grupo, o defensor ainda precisará recuperar ritmo antes de ficar novamente à disposição de Luis Zubeldía.

Ainda que de forma conservadora, existe uma expectativa de que o zagueiro possa retornar para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Independiente Rivadavia, no dia 18 de agosto, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. O confronto está marcado para as 19h (de Brasília).

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Millán chegou ao Fluminense em março, contratado junto ao Nacional, do Uruguai. Antes da lesão, havia disputado cinco partidas pela equipe e começava a ganhar espaço no setor defensivo.

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Atacantes: Savarino, Canobbio, Castillo, Germán Cano, Hulk, Kevin Serna e Soteldo.

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