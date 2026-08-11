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Fluminense divulga relacionados para Libertadores com Thiago Silva de volta

Tricolor enfrenta o Independiente Rivadavia pelas oitavas de final

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 15:34
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Thiago Silva em ação com uniforme branco do Fluminense no Maracanã
Thiago Silva em ação pelo Fluminense após retorno (Foto: Leonardo Brasil / Fluminense)

O Fluminense divulgou os relacionados para enfrentar o Independiente Rivadavia nesta terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A principal novidade é o retorno de Thiago Silva, novamente à disposição de Luis Zubeldía.

➡️Sem Villa e com Arce em alta: como chega o Independiente Rivadavia contra o Fluminense?

O zagueiro havia ficado fora dos últimos compromissos por conta de dores na coxa, mas treinou normalmente na véspera da partida. Thiago aparece entre os defensores relacionados ao lado de Ignácio, Igor Rabello e Jemmes.

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Freytes segue fora. O defensor apresenta edema ósseo no tornozelo direito e permanece no departamento médico. John Kennedy, com lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, e Matheus Reis também são baixas.

Relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Gustavo Félix.
Laterais: Guga, Samuel Xavier, Renê e Guilherme Arana.
Zagueiros: Ignácio, Igor Rabello, Jemmes e Thiago Silva.
Meio-campistas: Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio e PH Ganso.
Atacantes: Savarino, Canobbio, Castillo, Germán Cano, Hulk, Kevin Serna e Soteldo.

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Como chegam Flu e Independiente Rivadavia?

Zubeldía preservou parte dos titulares no clássico contra o Botafogo e deve voltar a utilizar força máxima nesta terça-feira. Canobbio, Hércules, Savarino, Lucho Acosta e Hulk começaram no banco no fim de semana e aparecem entre os candidatos a retornar ao time.

Hulk é o favorito para ocupar o comando do ataque. O atacante foi uma das cinco inscrições realizadas pelo Fluminense para as oitavas de final e vai ganhar ainda mais espaço após a lesão de John Kennedy. Thiago Silva também pode voltar ao time. O zagueiro ficou fora das últimas partidas por dores na coxa direita e deve formar a dupla de defesa ao lado de Ignácio.

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O Independiente Rivadavia, por sua vez, chega ao Rio após fazer a melhor campanha do Grupo C. A equipe de Alfredo Berti terminou a primeira fase invicta, com 16 pontos em 18 possíveis.

O time argentino passou por mudanças desde o último encontro com o Fluminense. Sebastián Villa, uma de suas principais referências ofensivas, deixou o clube e acertou com o Boca Juniors. O atacante Alex Arce, porém, permaneceu e segue como principal ameaça. O paraguaio marcou nos dois jogos contra o Tricolor na fase de grupos. Entre os reforços, o Rivadavia trouxe Maximiliano Salas, ex-River Plate, além de Alex Vigo e Luis Ángel Díaz.

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