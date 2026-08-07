Fluminense inicia venda de ingressos para duelo com o Independiente Rivadavia, pela Libertadores
O confronto será disputado na próxima terça-feira (11), às 19h, no Maracanã
O Fluminense iniciou às 12h (de Brasília) desta sexta-feira (7) a venda de ingressos para o público geral para a partida contra o Independiente Rivadavia, da Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O confronto será disputado na próxima terça-feira (11), às 19h, no Maracanã.
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A comercialização para o público geral segue o cronograma divulgado anteriormente pelo clube. Os ingressos podem ser adquiridos exclusivamente pela internet, por meio da plataforma FutebolCard, exclusivamente pela internet.
O acesso ao Maracanã será feito por biometria facial. Para concluir a compra, o torcedor precisa realizar o cadastro do sistema antes da aquisição da entrada. Os valores dos ingressos variam conforme o setor do estádio.
Valores dos ingressos
|Setor
|Inteira
|Meia-entrada
Sul
R$ 120
R$ 60
Leste Inferior
R$ 110
R$ 55
Leste Superior
R$ 140
R$ 70
Norte
R$ 60
R$ 30
Oeste
R$ 150
R$ 75
Maracanã Mais
R$ 800
R$ 437,50
O duelo de ida das oitavas de final abre a disputa por uma vaga nas quartas de final da Libertadores. A partida de volta será realizada na Argentina, uma semana depois.
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