Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Fluminense inicia venda de ingressos para duelo com o Independiente Rivadavia, pela Libertadores

O confronto será disputado na próxima terça-feira (11), às 19h, no Maracanã

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 13:29
Favorite o Lance! no Google
Fluminense x Independiente Rivadavia no Maracanã pela Libertadores
Fluminense recebe o Independiente Rivadavia no Maracanã pela Libertadores (Foto: Pedro Brandão / Lance!)

O Fluminense iniciou às 12h (de Brasília) desta sexta-feira (7) a venda de ingressos para o público geral para a partida contra o Independiente Rivadavia, da Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O confronto será disputado na próxima terça-feira (11), às 19h, no Maracanã.

➡️ Fluminense fecha sede das Laranjeiras por ventos fortes no Rio

A comercialização para o público geral segue o cronograma divulgado anteriormente pelo clube. Os ingressos podem ser adquiridos exclusivamente pela internet, por meio da plataforma FutebolCard, exclusivamente pela internet.

continua após a publicidade

O acesso ao Maracanã será feito por biometria facial. Para concluir a compra, o torcedor precisa realizar o cadastro do sistema antes da aquisição da entrada. Os valores dos ingressos variam conforme o setor do estádio.

Valores dos ingressos

SetorInteiraMeia-entrada

Sul

R$ 120

R$ 60

Leste Inferior

R$ 110

R$ 55

Leste Superior

R$ 140

R$ 70

Norte

R$ 60

R$ 30

Oeste

R$ 150

R$ 75

Maracanã Mais

R$ 800

R$ 437,50

O duelo de ida das oitavas de final abre a disputa por uma vaga nas quartas de final da Libertadores. A partida de volta será realizada na Argentina, uma semana depois.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fluminense agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flu

Fluminense x Independiente Rivadavia no Maracanã pela Libertadores
Fluminense recebe o Independiente Rivadavia no Maracanã pela Libertadores; ingressos estão à venda (Foto: Lance!)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Zubeldía em treno do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Fluminense

Entre a cruz e a espada: o dilema do Fluminense para o clássico contra o Botafogo

Há 2 minutos
Fluminense - Thiago Neves comemorando gol

Lancepédia

Botafogo 0 x 2 Fluminense no Brasileirão 2007; fim de jejum no Maracanã com David

Há 1 hora
Joaquin Correa,do Botafogo, e Hulk, do Fluminense

Fora de Campo

Inteligência artificial crava placar de Botafogo x Fluminense

Há 1 hora
John Kennedy sentado no chão com expressão de dor

Fluminense

John Kennedy sofre lesão no joelho e vai passar por cirurgia

Há 11 horas
Raphael Claus durante partida da Copa do Mundo

Libertadores

Arbitragem dos jogos de ida das oitavas de final da Libertadores é definida

Há 12 horas
Ruan posa com camisa do Fluminense e segura o escudo no CT

Fluminense

Fluminense anuncia renovação de contrato do jovem Ruan

Há 13 horas
Mais LANCE!
Lucho Acosta sentado no gramado durante duelo entre Fluminense e Vasco

Os números que explicam a má fase de Lucho Acosta no Fluminense

Laranjeiras, sede do Fluminense

Fluminense fecha sede das Laranjeiras por ventos fortes no Rio

Ex-Fluminense, Kauã Elias comemora gol pelo Shakhtar Donetsk

Ex-Fluminense entra na mira de Manchester United e Arsenal, diz jornal

Time do Fluminense perfilado no gramado antes de duelo com o Vasco pela Copa do Brasil

Entenda o peso da queda na Copa do Brasil para as finanças do Fluminense

John Kennedy, do Fluminense, sentado no gramado as mãos no joelho e expressão de dor

John Kennedy desfalca o Fluminense com lesão no joelho

Xamã conversa com Leandro Carvalho em sua participação no segundo episódio da série do Fluminense

Fluminense desafia estigma elitista com série documental exibida no CineFoot

Representantes de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo no painel “Marketing de clubes: a disputa comercial entre os grandes do Rio”, realizado nesta quinta-feira (5), na Rio Innovation Week

Grandes clubes do Rio apostam no uso de dados e IA para ampliar receita e aproximar torcedores

Felipe Melo analisou a derrota do Fluminense para o Mirassol (Foto: Reprodução/ Sportv)

Felipe Melo detona Fluminense e Zubeldía após eliminação: 'Ele é cego?'

Bárbara Coelho, jornalista da CazéTV e torcedora do Fluminense

Jornalista da CazéTV detona eliminação do Fluminense: 'Vergonha'

Lucho Acosta sentado no gramado do Maracanã

Lucho Acosta vira assunto em eliminação do Fluminense: 'Nunca será'

Luis Zubeldía, do Fluminense, no banco do Maracanã com a mão no queixo

Atitude de Zubeldía em Fluminense x Vasco viraliza: 'Incrédulo'

Time do Fluminense antes de enfrentar o Vasco

Torcida do Fluminense aponta culpado por queda para o Vasco: 'Parabéns'

Luís Zubeldía com mão no rosto durante partida entre Fluminense e Vasco

ANÁLISE: Eliminação escancara um Fluminense que não se sustenta sem brilhos individuais