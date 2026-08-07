Fluminense inicia venda de ingressos para duelo com o Independiente Rivadavia, pela Libertadores O confronto será disputado na próxima terça-feira (11), às 19h, no Maracanã

O Fluminense iniciou às 12h (de Brasília) desta sexta-feira (7) a venda de ingressos para o público geral para a partida contra o Independiente Rivadavia, da Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O confronto será disputado na próxima terça-feira (11), às 19h, no Maracanã.

➡️ Fluminense fecha sede das Laranjeiras por ventos fortes no Rio

A comercialização para o público geral segue o cronograma divulgado anteriormente pelo clube. Os ingressos podem ser adquiridos exclusivamente pela internet, por meio da plataforma FutebolCard, exclusivamente pela internet.

continua após a publicidade

O acesso ao Maracanã será feito por biometria facial. Para concluir a compra, o torcedor precisa realizar o cadastro do sistema antes da aquisição da entrada. Os valores dos ingressos variam conforme o setor do estádio.

Valores dos ingressos

Setor Inteira Meia-entrada Sul R$ 120 R$ 60 Leste Inferior R$ 110 R$ 55 Leste Superior R$ 140 R$ 70 Norte R$ 60 R$ 30 Oeste R$ 150 R$ 75 Maracanã Mais R$ 800 R$ 437,50

O duelo de ida das oitavas de final abre a disputa por uma vaga nas quartas de final da Libertadores. A partida de volta será realizada na Argentina, uma semana depois.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fluminense agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flu

Fluminense recebe o Independiente Rivadavia no Maracanã pela Libertadores; ingressos estão à venda (Foto: Lance!)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.