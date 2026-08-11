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Fluminense tem trunfo contra arma do Independiente Rivadavia nos últimos confrontos

Tricolor sofreu com a bola parada na fase de grupos

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 05:10
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Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O Fluminense terá um teste importante para uma das fragilidades que mais incomodaram o time na temporada. Nesta terça-feira (11), às 19h, no Maracanã, o Tricolor recebe o Independiente Rivadavia pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Dos três gols marcados pelos argentinos nos dois encontros entre as equipes na fase de grupos, dois saíram pelo alto. Agora, o time de Luis Zubeldía chega ao reencontro em sequência de evolução nesse tipo de lance e com a possibilidade de ter Thiago Silva novamente entre os titulares.

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O primeiro alerta veio na derrota por 2 a 1 no Maracanã, em abril. Sartori marcou de cabeça após cobrança de escanteio. Naquele momento da temporada, o problema já era evidente: 12 dos 22 gols sofridos pelo Fluminense em 2026 haviam surgido em bolas paradas, e sete tinham sido de cabeça.

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No segundo encontro, em Mendoza, a história se repetiu. Alex Arce abriu o placar de cabeça após cruzamento para a área, e John Kennedy buscou o empate nos acréscimos. O centroavante paraguaio marcou nos dois jogos contra o Flu e segue como principal referência ofensiva do Independiente Rivadavia.

A resposta defensiva do Fluminense aparece justamente antes do terceiro encontro. Desde que Thiago Silva se juntou ao elenco, o Tricolor disputou seis partidas oficiais sem ser vazado em jogadas aéreas originadas por bolas levantadas na área: Bragantino, Grêmio, Bahia, os dois clássicos contra o Vasco e Botafogo.

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A melhora, porém, não pode ser atribuída exclusivamente ao capitão. Thiago ainda não estava regularizado contra o Bragantino e, entre esses seis jogos, foi titular apenas diante do Grêmio, quando atuou durante os 90 minutos. Contra o Bahia, começou no banco, entrou ainda no primeiro tempo após a saída de Freytes e posteriormente deixou a partida com dores na coxa direita.

Mesmo com poucos minutos em jogos oficiais desde o retorno, a participação de Thiago Silva no trabalho defensivo começou antes da estreia. O zagueiro participou de parte da intertemporada com o elenco e também ganhou minutos no amistoso contra o Bahia, no dia 12 de julho. A experiência e a capacidade de orientação do defensor são características valorizadas por Zubeldía, mas ainda há uma amostra curta para medir o impacto direto de sua presença na evolução recente do setor.

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Thiago perdeu os jogos seguintes por causa do problema na coxa, mas treinou normalmente nesta segunda-feira (10) e deve voltar ao time contra o Independiente Rivadavia. O capitão deve formar dupla com Ignácio contra a La Lepra.

Thiago Silva se recupera de dores na coxa e volta a treinar com o elenco do Fluminense
Thiago Silva se recupera de dores na coxa e volta a treinar com o elenco do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

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