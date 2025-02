NFL cresce 300% e consolida marca em ‘nova era’ da liga no Brasil

O duelo entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles no Brasil em setembro do ano passado foi o ponto alto da consolidação do país como um dos principais polos de consumo do futebol americano, especialmente da NFL, ao redor do mundo. Quatro meses depois, o tão aguardado Super Bowl LIX será disputado no próximo domingo (9) e, definitivamente, irá atrair uma grande atenção do público brasileiro.

O Philadelphia Eagles, o mesmo que esteve no Brasil em setembro, e o Kansas City Cheifs, atual bicampeão da liga, se enfrentam no Caesars Superdome, em Nova Orleans, na Luisiana, e a partida tem tudo para quebrar recordes de audiência ao redor mundo, tendência que deve ser seguida aqui no país. O que explica esse cenário positivo do consumo do futebol americano em território brasileiro é o crescimento de mais de 300% no número de fãs do esporte na última década, segundo pesquisas.

Partida entre Eagles e Packers na Neo Química Arena, em 2024.

O levantamento mais recente do Sponsorlink, pesquisa do IBOPE Repucom sobre os hábitos, perfil, atitudes, consumo de meios e comportamento de compra entre fãs de esportes, já havia evidenciado em 2024 o crescimento da marca da NFL no Brasil. Agora, novos índices apontam para a manutenção dessa tendência.

Entre 2014 e 2024, o número de fãs da liga norte-americana de basquete saiu de dez milhões de pessoas para 41 milhões no ano passado. Isso quer dizer que 35% do público se declara fã da NFL no país. A média de idade também mudou, deixando de concentrar no público masculino de 18 a 29 anos e, agora, registrando uma participação igualitária entre homens e mulheres na faixa de 30 a 39 anos e com renda alta.

Fidelidade com a marca NFL

Essa mudança de público emplacou também em novos dados da pesquisa do Sponsorlink. O atual levantamento aponta que 77% dos apaixonados pelo campeonato afirmam ser fiéis a uma marca que patrocina seu time ou atleta favorito. Isso é 45% superior em comparação com a média dos brasileiros conectados com outros esportes.

Isso implica no consumo de novo produtos relacionados à marca da NFL. A pesquisa mostra que 82% desses fãs estão dispostos a experimentar pela primeira vez algum serviço ou produto relacionado à liga, ou ao clube que torce. Mais uma vez, o púbico do campeonato é mais conectado com a marca do que outros esportes, tendo um índice de experimentação 32% maior do que em outras modalidades.

Partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers no Brasil foi considerada um sucesso.

Por isso, a própria NFL tem buscado associar mais sua marca ao mercado brasileiro e o jogo disputado em 2024 na Neo Química Arena, em São Paulo, foi considerado um sucesso. Depois dos Packers e dos Eagles, a franquia do Los Angeles Chargers será o time mandante na próxima partida da liga no país, no fim de 2025, de acordo com a apuração do Lance!.

Para o jogo deste domingo, a projeção é que a partida entre Eagles e Cheifs alcance uma audiência histórica nesta edição. Só nos EUA, são esperados mais de 130 milhões de espectadores, superando a audiência de 123,7 milhões de 2024. A nível mundial, ainda é difícil prever o alcance, mas o Brasil estará entre os principais players.