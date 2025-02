Venda de produtos da NFL aumenta em 212% em comparação com 2023

A grande final da NFL (Superbowl) acontece no dia 9 de fevereiro e promete atrair os olhares dos brasileiros para um esporte que, a cada ano, conquista mais espaço no país. Segundo pesquisas, houve um aumento de 212% no faturamento da venda de produtos da liga em comparação com 2023.

Itens como vestuário, produtos colecionáveis e licenciados são os mais procurados entre os consumidores. Os números revelam o crescente interesse pelo esporte e pela cultura da NFL no país, principalmente entre os aficionados e colecionadores.

O setor de vestuário é o mais procurado entre os brasileiros e aumentou em 27% no faturamento e 55.2% nas venda por unidades, com destaque para o mês de setembro de 2024, que apresentou o maior crescimento anual (161,1%), devido o jogo da NFL em São Paulo.

As camisetas, em especial as de times da NFL, continuam sendo os produtos mais vendidos, com um crescimento de 37,7% em faturamento e 65,3% em unidades.

Venda de produtos da NFL aumentam em 212% em comparação com 2023 (Foto: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Superbowl 2025

O Kansas City Chiefs está no Super Bowl LIX, no Caesars Superdome, em Nova Orleans, na Louisiana, no dia 9 de fevereiro. Campeã da AFC, equipe do Missouri enfrenta o Philadelphia Eagles, que venceu o Washington Commanders também no último domingo (26), na decisão da NFC. O jogo reedita a final de dois anos atrás, vecida pelos Chiefs.