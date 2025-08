Prêmio Confut Sudamericana 2025 divulga finalistas das categorias; confira

Um dos momentos mais importantes da Confut Sudamericana é a divulgação dos vencedores do Prêmio Confut Sudamericana Nexa Tecnologia 2025, em cerimônia que acontecerá no dia 3 de setembro, às 19h30, durante a realização do evento em São Paulo, entre os dias 2 e 4 de setembro. A conferência já divulgou os finalistas das 33 categorias da premiação, que busca reforçar contemplar a diversidade e os avanços da indústria esportiva.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A premiação será realizada pela Nexa Tecnologia, empresa que atua no setor chamado de Sports, Media e Entretenimento (SME), com trabalho em soluções inovadoras para instalações esportivas e infraestrutura tecnológica para estádios. A Confut exalta que os finalistas do prêmio representam a inovação e inspiração do futebol no continente sul-americano.

As categorias são variadas, que vai desde a avaliação do trabalho audiovisual dos clubes, como o prêmio de "Melhor TV de Clube", até ações sociais e sustentáveis da equipes da América do Sul. Também são contempladas categorias envolvendo patrocinadores, agências de marketing e os próprios personagens envolvidos nas gestão dos times, como diretores executivos, presidentes, profissionais de scout, categoria de base e departamento médico.

continua após a publicidade

Alguns dos nomes conhecidos que estão concorrendo são Cadu Santoro, diretor do Bahia, Diego Cerri, do RB Bragantino, João Paulo Sampaio e Marcos Biasotto, responsáveis pelas bases de Palmeiras e São Paulo, e os presidentes Jhon Textor e Leila Pereira, comandantes de Botafogo e Palmeiras, respectivamente.

Clubes como Bahia, Flamengo, Internacional, Vasco, Palmeiras, Botafogo, Corinthians, Boca Juniors e River Plate também concorrem diretamente aos troféus do Prêmio Confut Sudamericana Nexa Tecnologia 2025.

continua após a publicidade

A votação será encerrada às 23h59 do dia 29 de agosto e tem dois pesos diferentes de votos. O primeiro é do público, que terá peso de 1/3 (um terço) e será somado à escolha dos especialistas, que terá um peso de 2/3 (dois terços). O processo de votação é realizado exclusivamente por meio do site oficial da

Confut Sudamericana.

Premiação da Confut Sudamericana 2025 terá 33 categorias. (Foto: Confut/Divulgação)

Veja todas as categorias e finalistas do Prêmio Confut Sudamericana 2025

Melhor Programa de Afiliação

Internacional (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

River Plate (Argentina)

Melhor TV de Clube

Botafogo TV (Brasil)

Flamengo TV (Brasil)

River Plate (Argentina)

Melhor Ação Social ou Sustentável

“Bioparque Conexión Puma” - Colo-Colo (Chile) Doe Gols – Sportv (Brasil) “O Patrocínio Que Ninguém Viu – Botafogo (Brasil)

Patrocinador Destaque

7KBet (Brasil)

Betano (Brasil)

Betnacional (Brasil)

Melhor Agência de Publicidade/Marketing Esportivo

94 Marketing & Football (Brasil)

End to End (Brasil)

Lean Agency (Brasil)

Melhor Instalação Esportiva (Estádio/Arena)

Allianz Parque (Brasil)

Neo Química Arena (Brasil)

Estádio Mâs Monumental (Argentina)

Melhor Ação/Campanha Publicitária

Bud Te Leva – Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 (Estados Unidos)

S.A.B – Sociedade Anônima Brahma (Brasil)

Una camiseta de época, para la nueva época de Racing (Argentina)

Melhor Ação de Inovação/Tecnologia

Impedimento Semiautomático - Final Paulistão 2025 – Federação Paulista de Futebol (Brasil) Galo ID – Atlético Mineiro (Brasil) House Experience – São Paulo (Brasil)

Melhor Ação MatchDay/Fan Engagement

Show de Luzes Arena MRV + SuperApp Galo – Atlético Mineiro (Brasil) Sofá da Minha Casa – Palmeiras (Brasil) Censo Verdolaga – Atlético Nacional (Colômbia)

Melhor Departamento de Licenciamento

Boca Juniors (Argentina)

Flamengo (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

Melhor Empresa de Licenciamento

Destra (Brasil)

Gocase (Brasil)

SPR Sports Group (Brasil)

Melhor Projeto de Futebol Feminino

Boca Juniors (Argentina)

Corinthians (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

Diretor Executivo de Futebol

Cadu Santoro – Bahia (Brasil) Diego Cerri – Red Bull Bragantino (Brasil) Enzo Francescoli – River Plate (Argentina)

Profissional de Futebol Feminino

Bárbara Fonseca – Cruzeiro (Brasil) Cris Gambaré –Confederação Brasileira de Futebol (Brasil) Kin Saito – Federação Paulista de Futebol (Brasil)

Profissional de Scout

Alessandro Brito – Botafogo (Brasil)

Javier Wainer– Racing Club (Argentina)

Stephan Miralhas – Red Bull Bragantino

Profissional de Categorias de Base

Gabriel Rodríguez – River Plate (Argentina)

João Paulo Sampaio – Palmeiras (Brasil)

Marcos Biasotto– São Paulo FC (Brasil)

Profissional Médico

Gustavo Caldeira – Vasco da Gama (Brasil) Gustavo Dutra – Botafogo (Brasil) Rodrigo Lasmar – Confederação Brasileira de Futebol (Brasil)

Profissional de Fisioterapia

Fábio Marcelo – Flamengo (Brasil)

Nilton Petrone – Fluminense (Brasil)

Pablo Varela – Boca Juniors (Argentina)

Profissional de Psicologia

Anahy Couto – Corinthians (Brasil)

Gisele Silva – Palmeiras (Brasil)

Marisa Santiago – Cruzeiro (Brasil)

Profissional de Comunicação

Ariel Ramírez – Conmebol Felipe Espíndola – São Paulo FC (Brasil) Paulo Ludwig – Grêmio (Brasil)

Profissional de Fotografia de Futebol

Pedro Souza – Atlético Mineiro (Brasil)

Rodrigo Coca – Corinthians (Brasil)

Vitor Silva – Botafogo (Brasil)

Profissional de Marketing Esportivo de Clubes

Marco Senna – Flamengo (Brasil)

Martín Muscio – CA Independiente (Argentina)

Rafael Soares – Bahia (Brasil)

Profissional de Publicidade Esportiva

Bruno Brum – End to End (Brasil) Fábio Wolff – Wolff (Brasil) Newton Neto – Lean Agency (Brasil)

Profissional Comercial

Eduardo Toni – São Paulo FC (Brasil)

Everaldo Coelho – Palmeiras (Brasil)

Lautaro Porterie – Estudiantes de La Plata (Argentina)

Profissional de Tecnologia e Inovação

Débora Saldanha – Atlético Mineiro (Brasil)

Henrique Motta – Red Bull Bragantino (Brasil)

José Oliver – São Paulo FC (Brasil)

Profissional de Gestão e Operação de Arenas

João Paulo Souza – Atlético Mineiro (Brasil)

Mariano Taratuty – River Plate (Argentina)

Mauro Castro – São Paulo FC (Brasil)

Profissional de Recursos Humanos

Carolina Soares – Red Bull Bragantino (Brasil) Julio Peña – River Plate (Argentina) Mariana Carvalho – Botafogo (Brasil)

Profissional de Finanças

Anderson Santos – Botafogo (Brasil)

Fernando Goes – Flamengo (Brasil)

Juan Martín Ongay – Estudiantes de La Plata (Argentina)

Profissional de Direito Esportivo

André Sica – CSMV (Brasil)

Bichara Neto – Bichara e Motta Advogados (Brasil)

Pedro Trengrouse – TGA (Brasil)

Profissional de Direção Executiva Geral (CEO)

André Rocha – Red Bull Bragantino (Brasil)

Raúl Aguirre – Esporte Clube Bahia SAF (Brasil)

Thairo Arruda – Botafogo (Brasil)

Gestor Estatutário ou Proprietário de Clube

John Textor – Botafogo (Brasil)

Jorge Brito - River Plate (Argentina)

Leila Pereira - Palmeiras (Brasil)

Clube de Melhores Práticas de Gestão

Bahia - Brasil

Flamengo - Brasil

Palmeiras - Brasil

Confederação de Melhores Práticas de Gestão