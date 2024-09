NFL no Brasil: conheça a história do Green Bay Packers

Jordan Love, quarterback do Green Bay Packers (Foto: Patrick McDermott/AFP)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Green Bay Packers será visitante contra o Philadephia Eagles na sexta-feira (6), na NeoQuímica Arena, na primeira partida da história da NFL no Brasil. No entanto, deve contar com apoio dos fãs brasileiros, já que é a franquia de maior torcida no país. Além disso, a equipe é dono de uma grandiosa história, sendo um dos maiores campeões e mais antigos times profissionais de futebol americano.

O Packers foi fundado em 1919, na pequena cidade de Green Bay, no estado do Wisconsin, por Earl "Curly" Lambeau e George Whitney Calhoun, dois operarios da empresa "Indian Packing Company". Os funcionários pediram ao dono da companhia para que patrocinasse uniforme do time, que foi nomeado de "Indian Packers" na época.

Uma curiosidade sobre sobre o Packers é o fato da franquia ser, desde 1923, a única a não ter um dono ou sócio majoritário. As ações da equipe são divididas (em sua maioria) entre moradores de Green Bay, e ninguém pode ter mais de 4% do total. Além disso, a cidade, que tem pouco mais de 100 mil habitantes, é a menor a possuir um time da NFL (ou de qualquer dos grandes esportes dos Estados Unidos).

Na liga profissional de futebol americano desde 1921, os "Cheeseheads" (ou Cabeças de Queijo, como são conhecidos) colecionam grandes nomes e conquistas em sua história. O Packers é a equipe com mais títulos na NFL, considerando a era "pré-Super Bowl), com 13 títulos.

Green Bay foi uma das equipes mais vencedoras antes da fusão de NFL e AFL, em 1966. No período de 1929 a 1944, comandados por Curly Lambeau - um de seus fundadores -, os Packers chegaram a final da liga sete vezes, tendo conquistado seis títulos (1929, 1930, 1931, 1936, 1939, 1944). O técnico e criador dá nome ao "Lambeau Field", estádio da franquia.

Depois de jejum de 15 anos, o time voltou a ser campeão em 1961, 1962 e 1965, desta vez comandados pelo técnico Vince Lombardi (que hoje dá nome ao troféu do SB) e pelo quarterback Bart Starr. A dupla ainda liderou Green Bay às vitórias nos dois primeiros Super Bowls da história, em 1966 e 1967.

Após a última conquista, Lombardi deixou o comando da equipe em 1969. Assim, a franquia viveu longa seca, que só se encerrou depois de 29 anos, com mais um QB Hall da Fama. Brett Favre foi o principal nome do Packers no título de 1996, quando bateu o Patriots no Super Bowl XXXI.

Mesmo com um dos maiores jogadores de todos os tempos, Green Bay só voltou a ser campeão 14 anos depois, quando o sucessor de Favre assumiu. Aaron Rodgers assumiu a titularidade em 2008 e, d uas temporadas depois, foi o líder da conquista do SB XLV, o quarto Super Bowl e 13º título do Packers na história da NFL.

Rodgers acumulou recordes e quatro prêmios de MVP durante sua passagem pela franquia do Wisconsin, mas o "casamento" chegou ao fim em 2023. O QB foi trocado ao New York Jets, e Jordan Love assumiu a posição após três anos no banco (assim como Aaron). Em sua primeira temporada como titular da equipe, Love conduziu campanha até a semifinal de conferência de NFC.