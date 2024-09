NFL no Brasil: conheça a história do Philadelphia Eagles

Os Eagles venceram o Super Bowl em 2017 (Foto: Gregory Shamus/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 09:00 • São Paulo (SP)

Mandante da primeira partida da história da NFL no Brasil, o Philadelphia Eagles tem uma história de muita tradição na maior liga de futebol americano do mundo. A franquia da Pensilvânia é uma das 20 equipes que já conquistam o Super Bowl.

Marcado pela cor verde, os Eagles são uma das equipes mais antigas e populares da NFL. A franquia é sediada no estado da Pensilvânia e compete na divisão leste da NFC, a Conferência Nacional. Os maiores rivais do time são o Pittsburgh Steelers, o Washington Commanders, o Dallas Cowboys e principalmente o New York Giants. O time conta com uma torcida apaixonada, que lota no estádio Lincoln Financial Field desde 1999.

O Philapelphia Eagles surgiu em 1933 por Bert Bell e Lud Wray, depois que o time da Filadélfia, o Frankford Yellow Jackets foi à falência em 1931. Junto com o Pittsburgh Steelers e o extinto Cincinnati Reds, os Eagles entraram na NFL como equipes de expansão.

A era de ouro dos Eagles foram nos anos 40, quando conquistaram dois títulos da NFL em 1948 e 1949 contra o Chicago Cardinals e o Los Angeles Rams, respectivamente. O terceiro título chegou em 1960 e foi histórico, já que o time contava com jogadores lendários como Norm Van Brocklin e Chuck Bednarik, além do treinador Buck Shaw. O Philadelphia venceram justamente os Packers por 17 a 13 para conquistar o tricampeonato.

Depois do período de glórias, o Philadelphia Eagles passou por um período de instabilidade, com temporadas boas e muito ruins, inclusive a franquia teve diversos donos nesse meio tempo, só se estabilizando em 1994, quando foi comprado por Jeffrey Lurie pela quantia de 195 milhões de dólares. Hoje em dia, os Eagles é avaliado em 2,65 bilhões de dólares (cerca de R$ 14 bilhões).

Em 2005, os Eagles foram ao Super Bowl contra o New England Patriots, do até então jovem Tom Brady. Mesmo com Andy Reid, atual bicampeão pelos Chiefs, como treinador de Philadelphia, s "Birds" foram derrotados pelos Pats por 24 a 21.

Na temporada de 2016, os Eagles montaram um excelente elenco e nem mesmo com a lesão de Carson Wentz, quarterback titular da equipe, perto dos playoffs, evitaram o título do Super Bowl LII. Liderados pelo reserva Nick Foles, o time da Philadelphia se vingaram dos Patriots e venceram o quarto título da NFL em sua história.

Atualmente, o Philadelphia Eagles é um dos times favoritos à chegar ao Super Bowl, já que tem um bom elenco e o treinador Nick Siriani, considerado um dos melhores da NFL. Em 2023, o time chegou a grande final mais uma vez, mas foi derrotado pelo Kansas City Chiefs por 38 a 35.