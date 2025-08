Galatasaray revela detalhes da transferência de astro com salário recorde

O Galatasaray anunciou contratação de Victor Osimhen junto ao Napoli. O centroavante já havia sido emprestado ao clube na última temporada, e após longas semanas de negociação, teve o movimento fixo acertado pelas diretorias. Além do valor do contrato de quatro anos, o clube também compartilhou o exorbitante salário do jogador: 15 milhões de euros (R$ 95 milhões) por temporada.

Fora a remuneração padrão, o nigeriano receberá um bônus de fidelidade no valor de 1 milhão de euros, além de uma taxa de direitos de imagem correspondente a 5 milhões. Trata-se da maior comissão já registrada na história da Turquia.

A transferência está estimada em 75 milhões de euros (mais de R$ 480 milhões na cotação atual). O valor representa um recorde, já que o atleta se torna o atleta mais caro da história do futebol turco. O topo da lista pertencia a Orkun Kökçü, comprado pelo Beşiktaş junto ao Benfica após o Mundial de Clubes, por um terço do valor de Victor.

Em 2024/25, Osimhen foi uma das principais peças do Gala na conquista da Süper Lig. Foram 26 gols marcados em 29 partidas na campanha — além de cinco assistências — lhe rendendo a Chuteira de Ouro da competição. O novo vínculo entre as partes terá duração de três temporadas, expirando ao final do primeiro semestre de 2028.

A saída do centroavante foi tema de ampla discussão no Napoli. Depois de destacar-se em 2022/23 como artilheiro da campanha que findou um jejum de mais de três décadas sem a conquista do Scudetto, o atacante envolveu-se em polêmicas com a diretoria por querer ser vendido para clubes de topo da Europa. Entretanto, os mandatários napolitanos solicitavam valores exacerbados e não conseguiram acordos à época.

Com a situação, Osimhen foi escanteado no clube ao longo da temporada seguinte, e ao pressionar para sair, o clube italiano encontrou no Galatasaray a solução por empréstimo, além da venda atual. O contrato, inclusive, deve incluir uma cláusula que impede, pelos próximos dois anos, seu retorno ao País da Velha Bota para defender qualquer equipe.

