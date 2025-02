NFL: Chiefs e Eagles chegam a New Orleans para disputa do Super Bowl

A decisão é logo ali! Os elencos de Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles chegaram, nesta terça-feira (4), à cidade de New Orleans, onde será realizado o Super Bowl 2025. O evento marca o final da temporada 2024/25 da NFL e colocará frente a frente os campeões das conferências americana (AFC) e nacional (NFC).

continua após a publicidade

➡️E-mails vazados mostram ajuda dos Saints à arquidiocese de Nova Orleans em escândalo

Kansas City Chiefs busca feito inédito

Grande favorito ao título, o Kansas City Chiefs pode se tornar o primeiro time a conquistar três vezes seguidas o Super Bowl. Além disso, este seria o quarto título da equipe em cinco finais disputadas nos últimos seis anos. Na temporada anterior, a franquia venceu o San Francisco 49ers na decisão.

Sob o comando de Patrick Mahomes, os Chiefs tiveram uma campanha sólida na temporada regular, com 17 vitórias e duas derrotas. Nos playoffs, porém, o time cresceu e atropelou os rivais, vencendo o Buffalo Bills, pela segunda vez seguida, na final de conferência.

continua após a publicidade

Philadelphia Eagles pode quebrar sequência dos Chiefs

Trabalho difícil. O Philadelphia Eagles terá a dura missão de vencer o atual campeão e franquia dominante na NFL há anos. No entanto, a equipe conta com o talento quaterback Jalen Hurts para alcançar este feito.

O Eagles voltará ao Super Bowl após dois anos — a última vez foi justamente contra os Chiefs, mas perderam para a equipe de Kansas. Com uma campanha de 17 vitórias e 3 derrotas, o time teve uma final de conferência mais tramnquila, quando venceu o Washington Commanders por 55 a 23.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quando será o Super Bowl LIX?

O Super Bowl LIX acontecerá no dia 9 de fevereiro de 2025, um domingo, como é tradição. A cidade de New Orleans, no estado da Louisiana, será o palco do evento. O Caesars Superdome, um dos estádios mais icônicos dos Estados Unidos, sediará a partida, oferecendo uma atmosfera única para jogadores e torcedores.