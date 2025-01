NFL: Chargers será o mandante do jogo no Brasil em 2025; estádio está definido

Após o sucesso do jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers em 2024, a NFL realizará mais uma partida no Brasil. Em setembro, a Neo Química Arena, estádio do Corinthians, receberá um novo duelo, que terá como mandante o Los Angeles Chargers, da Conferência Americana.

continua após a publicidade

➡️ Show do Super Bowl LIX: quem fará a apresentação intervalo?

O Lance também apurou que a NFL pretende fazer o anúncio do próximo jogo no Brasil antes do Super Bowl LIX, entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, que acontece no dia 9 de fevereiro. A equipe que enfrentará o Chargers na Neo Química Arena ainda não foi definida.

Em setembro de 2024, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentaram no primeiro jogo da NFL em solo brasileiro, na Neo Química Arena. Desde então, a liga tem reforçado o compromisso de seguir no Brasil a longo prazo e já havia externado que o planejamento era retornar em 2025.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Los Angeles Charges na atual temporada da NFL

O Los Angeles Chargers terminou a temporada regular da NFL com campanha de 11 vitórias e seis derrotas, e se classificou para os playoffs. No entanto, na rodada de Wild Card, a equipe liderada pelo quarterback Justin Herbert acabou derrotada pelo Houston Texans por 32 a 12.