NFL no Natal: conheça a história do Kansas City Chiefs

O Kansas City Chiefs é um dos times mais históricos da NFL. Fundado pelo empresário Lamar Hunt, a franquia conquistou o Super Bowl quatro vezes e é um dos melhores times da década, tendo conquistado três títulos desde 2019. Apesar da relevância nesses últimos anos, os Chiefs sempre foram importantes para a história do esporte.

Em 1960, Lamar Hunt fundou o Dallas Texans, um dos times fundadores da American Football League (AFL). Em 1963, a equipe mudou-se para Kansas City, no Missouri, e assumiu seu nome atual. Os Chiefs se juntaram à NFL como resultado da fusão em 1970.

Na AFL, os Chiefs conquistaram três campeonatos, em 1962, 1966 e 1969. Os dois últimos deram vaga para o Super Bowl, chamado na época de AFL/NFL Championship Game. Em 1966, o primeiro da história, o time foi derrotado para o Green Bay Packers, mas quando voltou para a final, em 1969, Kansas City derrotou o Minnesota Vikings e levou seu primeiro título.

Após esses anos dourados na década de 60, o time nunca mais conseguiu ser protagonista novamente e viu outros times dominarem, como o Pittsburgh Steeleres, nos anos 70, o San Francisco 49ers, nos anos 80 e o Dallas Cowboys, nos anos 90. Nessas três décadas, o time até teve jogadores históricos, como Joe Montana, mas não conseguiram mais voltar para um Super Bowl, mas tudo começou a mudar em 2013.

Depois de uma temporada ruim em 2012, os Chiefs demitiram o treinador Romeo Crennel e contrataram Andy Reid, técnico experiente, que levou o Philadelphia Eagles para um Super Bowl, em 2004. O time voltou a ter protagonismo na NFL, com Alex Smith de quarterback da equipe, mas sem conseguir avançar muito nos playoffs. Em 2017, Kansas City escolheu Patrick Mahomes no Draft da NFL e se tornou uma das melhores decisões da história.

Patrick Mahomes foi escolhido na décima escolha geral do Draft da NFL, em 2017 (Foto: Kansas City Chiefs)

No primeiro ano, Mahomes foi reserva, mas no ano seguinte, se tornou titular e mostrou que era especial, ao ganhar o MVP da temporada, o primeiro da história do time a ganhar o prêmio. Os Chiefs até chegaram na final da AFC, mas foram derrotados para o New England Patriots, de Tom Brady, que foram os campeões da temporada.

Em 2019, os Chiefs começaram a temporada como um dos favoritos ao título. O time venceu a AFC Oeste pelo quarto ano seguido, e se classificou para os playoffs com a segunda melhor campanha da Conferência, com 12-4 de campanha. Nos playoffs, derrotou o Houston Texans (51 a 31) e Tennessee Titans (35 a 24), conquistando o título de campeão da AFC e uma vaga na grande final. No Super Bowl LIV, os Chiefs venceram o San Francisco 49ers, por 31 a 20 e conquistaram o título, o segundo da história do time.

Após o primeiro título, a dinastia dos Chiefs começaram. Desde 2018, a franquia sempre chegou nas finais de AFC, onde jogou quatro Super Bowls, vencendo três, sendo duas contra os 49ers (2019 e 2023) e uma contra o Philadelphia Eagles (2022). Com os títulos de 2022 e 2023, Kansas City se tornou o primeiro bicampeão consecutivo da NFL desde 2004, quando os Patriots conseguiram o feito.

Os Chiefs venceram os 49ers no último Super Bowl (Foto: Steph Chambers/AFP)

Os Chiefs visitam o Pittsburgh Steelers, na quarta-feira (25), às 15h, no Acrisure Stadium, em Pittsburgh (EUA). O confronto é equilibrado, com duas defesas fortes, mas com desequilíbrio na posição de quarterback, já que Mahomes tem mais qualidade que Russell Wilson. Na última semana, Kansas City encara os Broncos, no dia 5 de janeiro, no Empower Field at Mile High.