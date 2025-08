Empresa assina operação oficial dos camarotes do jogo da NFL no Brasil

A Golden Goal, empresa do Grupo SISU, de hospitalidade esportiva no Brasil, foi anunciada pela National Football League como a agente oficial e exclusiva de vendas dos camarotes corporativos para o jogo da NFL que acontecerá em São Paulo em 2025. Pela primeira vez, a marca brasileira assume oficialmente essa operação no país, em uma edição que marca também o segundo ano consecutivo da liga no Brasil.

O duelo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs está marcado para o dia 5 de setembro, às 21h (horário de Brasília), na Arena Corinthians. A partida será a única da sexta-feira e a segunda da temporada regular da NFL.

A Golden Goal será responsável pelas vendas dos camarotes corporativos com capacidade para 15 pessoas, que contam com serviço completo de alimentos e bebidas. As experiências exclusivas para o público B2B reforçam o compromisso da NFL em construir uma presença premium no Brasil, com foco em relacionamento com marcas e parceiros estratégicos.

- Esse projeto apresenta uma opção inovadora e relevante de hospitalidade esportiva. Hospitalidade esportiva que para muitas empresas se tornou uma estratégia valiosa na construção de relações duradouras entre marcas e públicos de alto valor. Não se trata apenas do jogo – é uma plataforma global de engajamento e ativação. A Golden Goal já teve papel central em grandes eventos como a Copa do Mundo da FIFA e os Jogos Rio 2016, além de atuar hoje nos principais estádios do país, como Maracanã, Allianz Parque e Arena MRV. Este é um momento único para transformar e fortalecer conexões, e temos orgulho de fazer parte de mais esse marco para o esporte brasileiro - afirma Mauro Corrêa, sócio sênior da Golden Goal.

O jogo também confirma o protagonismo crescente do Brasil no calendário da NFL, após a estreia bem-sucedida da liga na América do Sul em 2024, também em São Paulo. Com mais de 36 milhões de fãs da NFL no país – a segunda maior base internacional da liga, atrás apenas do México –, o Brasil se consolida como mercado-chave para a expansão da marca.