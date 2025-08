Clubes brasileiros podem retornar ao EA FC; entenda o que falta para o acordo

Os clubes brasileiros podem estar de volta no EA FC 26 — o antigo Fifa. Isso porque a CBF recebeu uma proposta formal da EA Games para integrar os times, e Seleção masculina e feminina novamente ao game.

A proposta, segundo o Estadão, consiste em obter permissão para utilização licenciada de escudos, uniformes e rostos reais dos jogadores. Atualmente, os atletas do futebol nacional possuem nomes e fisionomias genéricas. A ideia ainda está sobre análise da Confederação Brasileira de Futebol.

Enquanto aguarda uma resposta da maior entidade de futebol do Brasil, a EA também conversa com os clubes separadamente, mesmo com a existência de dois blocos que lutam pela criação de uma liga independente: Libra e LFU (Liga Forte União). Marcelo Paz, presidente da LFU e CEO do Fortaleza, já sinalizou interesse em negociar com a EA.

Saiba por que os clubes brasileiros não aparecem no EA FC

Os clubes e jogadores que atuam no Brasil estão fora do game desde 2016. A saída ocorreu por conta da Lei Pelé, que regula os direitos de imagem dos atletas.

Nos jogos da franquia FIFA — agora chamada EA Sports FC —, a produtora EA precisa licenciar os direitos de uso de cada jogador para incluí-los com nome, rosto e atributos reais. Na Europa e em boa parte do mundo, isso é feito por meio de acordos coletivos com entidades como a FIFPro, ligas nacionais ou sindicatos de jogadores.

No Brasil, por outro lado, não funciona assim. Isso porque a Lei Pelé impede negociações coletivas obrigatórias, o que significa que A EA precisa negociar individualmente com cada jogador ou seus representantes para poder utilizá-los no jogo.

