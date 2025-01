Veja ranking que mostra o impacto da inflação na valorização dos atletas

A valorização do Mercado da Bola pode ser notada por quase todos que acompanham atentamente as janelas de transferências ao longo dos últimos anos. Cada vez mais atletas tem custado aos clubes cifras gigantescas e as operações de contratações quebram cada vez mais recordes. E já imaginou quanto custariam transferências lendárias do futebol se elas acontecessem em 2025? O quanto mais caras seriam? A ferramenta da calculadora de transferências é capaz de reajustar esses valores.

Desenvolvida pela casa de apostas Betfair, o objetivo é mostrar a real grandeza de algumas das transferências mais impactantes do futebol mundial. Para isso, o cálculo corrige a inflação no período e não leva em consideração questões subjetivas, como possíveis valorizações por desempenho dos jogadores em cada clube.

O ranking criado pelo Lance! a partir do uso da plataforma mostram quais são as cinco contratações que mais valorizaram pela inflação entre sua data real de compra e o ano de 2025. Em alguns casos, a diferença é de mais de R$ 300 milhões a mais no mercado atual. E a lista envolve craques do Brasil e da Europa. Confira:

Entenda o impacto da inflação na valorização dos atletas no Mercado da Bola. (Fotos: Reprodução/X/@ManUtd / Getty Images/PSG/psg.com.fr / Reprodução/X)

5. Ronaldo Fenômeno (R$ 222 mi)

O craque da Seleção Brasileira e bicampeão mundial coleciona grandes passagens por clubes como Real Madrid, Milan, Barcelona e Inter de Milão. E é a trasferênca entre Barça e Inter que registra a cifra altíssima. Feito em 1997, o acordo saiu na época por R$ 59,7 milhões.

Ao corrigir para a atual realidade do Mercado da Bola, a contratação custaria para a Inter de Milão R$ 281,8 milhões. Isso representa um crescimento de pouco mais de R$ 222 milhões a partir da correção da inflação, o que coloca Ronaldo Fenômeno na 5ª colocação da lista.

4. Rooney e Beckham (R$ 247 mi)

O ano era 2003 quando o inglês David Beckham deixava o Manchester United e acertava sua ida para o Real Madrid, onde deu início a era conhecida como Os Galárticos da equipe espanhola. E sua chegada foi vista com muita surpresa pelos altos valores investidos pelo Real no meio-campista.

Ao sair do United, abriu espaço para a chegada de uma outra lenda do clube. Wayne Rooney chega em 2004 aos Red Devils. Saindo do Everton para o Manchester, a compra custou naquele ano R$ 132 milhões. Hoje, ela chegaria a quase R$ 380 milhões.

No caso de Beckham, o negócio girou em torno de R$ 120 milhões. Agora, a ferramenta corrige o valor para R$ 367,7 milhões, o que define um crescimento de R$ 247 milhões em relação ao período anterior. Esses negócios foram os quarto maiores aumentos após o cálculo da ferramenta de transferência.

3. Cristiano Ronaldo (R$ 284 mi)

Mais uma negociação envolvendo Manchetser United e Real Madrid. Dessa vez, o alvo é Cristiano Ronaldo, que em 2009 trocou a Espanha pela Inglaterra. Naquela temporada, a equipe madridista contratava o cara que se tornaria o maior artilheiro e um dos maiores ídolos do time Merengue.

E mesmo com uma valorização de R$ 284 milhões entre 2009 e 2025, a torcida do Real com certeza manteria a contratação do jogador camisa 7. Na época, saiu por R$ 228 milhões e agora a transferência valeria algo em torno se R$ 512 milhões.

2. Vieri (R$ 288 mi)

Um pouco acima de CR7, está Christian Vieri, jogador que tem menos grife que os demais da lista, mas que saiu da Lazio para a Inter de Milão na época por pouco mais de R$ 85,86 milhões. Hoje, essa mesma contratação seria hipervalorizada e chegaria R$ 374 milhões, se tornando a segunda do ranking com a maior variação entre o valor original e a projeção com correção de impostos.

Pela Inter, Vieri fez história e atuou em 190 jogos, tendo marcado incríveis 123 gols. Em contraponto, só distribuiu uma assistência em duas passagens pela equipe. A primeira entre 1999 e 2000 e a segunda entre 2004 e 2005.

1. Neymar, Buffon e Figo

Um empate quase que exato. O trio acima já tem seu nome na história do futebol pelo o que construíram dentro da modalidade e, entre esses feitos, está o fato de terem sido jogadores extremamente valorizados no mercado. Vale ressaltar que Figo e Buffon se transferiram nas temporadas 2000 e 2001, respectivamente, o que engrandece ainda mais o peso de suas valorizações no mercado.

A valorização de Neymar é a partir de 2017, quando sai do Barça para o PSG. Porém, a contratação já tinha um valor altíssimo desde aquela época, quando atingiu pouco mais de R$ 813 milhões na chegada ao clube francês. Agora, o brasileiro, que está de volta ao Santos, valeria mais de R$ 1,1 bilhão na correção atual.

No caso de Buffon, o goleiro italiano deixou o Parma rumo a Juventus por R$ 108 milhões em 2001, o que corresponde a R$ 412 milhões na cotação atual, após o ajuste de inflação. Figo, na movimentação de mercado mais tensa e caótica da história, deixou o Barcelona para se juntar ao Real Madrid, seu maior rival, no começo da construção dos Galáticos. A saída dele do time catalão custou R$ 99 milhões, o que é corrigido para R$ 403 milhões atualmente.