Veja premiação de Hugo Calderano e Bruna Takahashi após classificação no WTT

Hugo Calderano e Bruna Takahashi vencem com facilidade a dupla chilena Alfonso Olave e Sofia Vega e avançaram às quartas de final do WTT Star Contender Foz do Iguaçu nas duplas, em jogo na manhã desta quinta-feira (31). Os brasileiros seguem no sonho do segundo título seguida de uma etapa mundial e, de quebra, garantiram uma premiação em dólar após a vitória.

Nesta edição, o WTT de Foz do Iguaçu terá a maior premiação de sua história, um montante de US$ 300 mil que será distribuído entre todos os participantes, o que corresponde a R$ 1,6 milhão na cotação atualizada. O valor é bem superior ao que foi investido no WTT Contender de 2024, disputado no Rio de Janeiro, que pagou 80 mil dólares.

A disputa das duplas é mais curta que a competição simples, iniciando as disputas a partir das oitavas de final. Pela participação no campeonato, Calderano Takahashi garantiram US$ 650, o que corresponde a R$ 3,61 mil na cotação atual. Porém, a vaga nas quartas aumentou o valor arrecadado pela dupla brasileira.

Após eliminarem a dupla do Chile, Hugo Calderano e Bruna Takahashi garantiram mais US$ 1.200, ou R$ 6,68 mil, de bônus financeiro. Se avançarem às semis, a premiação quase dobra, alcançando US$ 2.125 (R$ 11,8 mil).

Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT de Foz do Iguaçu (Foto: Divulgação / WTT)

Próximo confronto

Após eliminarem Alfonso Olave e Sofia Vega, os próximos adversários de Calderano e Takahashi são o sul-coreano Junsung Oh e a japonesa Miyu Nagasaki. Eles são número 150 do mundo após subirem 454 posições no ranking da WTT.

Premiação total e pontos do WTT de duplas