Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Manchester City é considerado culpado por violações financeiras, diz jornal

Segundo o 'The Athletic', clube inglês foi punido em 114 das 115 acusações ligadas às regras da Premier League; entenda o caso

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
25/09/2026 12:07
Supervisionado porAndré Carbone,
Favorite o Lance! no Google
Estádio do Manchester City, Etihad Stadium.
Estádio do Manchester City, Etihad Stadium - (Foto: divulgação / X / Manchester City)

O Manchester City foi considerado culpado em 114 das 115 acusações relacionadas a violações dos regulamentos financeiros e do Fair Play da Premier League, segundo informações do jornal americano "The Athletic".

Marquinhos durante a partida contra a Austrália.

Marquinhos analisa desempenho do Brasil, cobra evolução e diz: ‘Podemos fazer melhor’

Seleção Brasileira
Há 1 hora
Marquinhos e Estevão marcando em amistoso contra a Austrália.

Começo negativo? Brasil vê marca de 25 anos cair contra a Austrália

Seleção Brasileira
Há 1 hora
Allan pulando e comemorando gol pelo City

Veja gols: Ex-Palmeiras, Allan marca e dá assistência em estreia pelo Manchester City

Futebol Internacional
Há 1 semana

As punições oficiais ainda não foram definidas pela Premier League e todas as possibilidades permanecem em aberto. A expectativa é que a diretoria dos Citizens apresente um recurso em breve. De acordo com o jornal, o clube entende que o processo segue em andamento e sustenta que respeitou todos os trâmites legais.

continua após a publicidade

Entenda o caso envolvendo a punição do Manchester City?

A Premier League acusa o Manchester City de omitir informações financeiras precisas em suas prestações de contas, além de violar as regras de Lucratividade e Sustentabilidade (PSR) da competição. As supostas irregularidades estão associadas ao proprietário do clube, o Sheikh Mansour, que nega qualquer infração.

A investigação teve início em 2018, quando o jornal alemão "Der Spiegel" revelou possíveis aportes financeiros diretos de Mansour ao City, prática proibida pelo regulamento. Por meio de outros investimentos, o gestor teria mascarado os valores gastos para burlar as normas da Uefa.

continua após a publicidade

Após meses de apuração, a entidade máxima do futebol europeu chegou a suspender o clube de competições continentais em fevereiro de 2020, mas a decisão acabou anulada meses depois pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAD). Em fevereiro de 2023, contudo, a Premier League formalizou o pacote de 115 acusações contra o clube. Na ocasião, a equipe manifestou surpresa com as denúncias.

Entre as punições cotadas, a perda de pontos no Campeonato Inglês é apontada como a sanção mais provável, embora o regulamento também preveja a possibilidade extrema de rebaixamento para a segunda divisão nacional.

continua após a publicidade
Estádio do Manchester City, Etihad Stadium.
Estádio do Manchester City, Etihad Stadium - (Foto: divulgação / X / Manchester City)

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Yuri César teve participação em jogada de gol (Foto: Reprodução)

Futebol Internacional

Ex-Flamengo estreia como titular por seleção em goleada

Há 38 minutos
O brasileiro Vinicius Junior ataca em direção ao gol durante o amistoso internacional de futebol entre Austrália e Brasil no Queensland Country Bank Stadium em Townsville, em 25 de setembro de 2026

Futebol Internacional

Jornal espanhol detona atuação de Vini Jr. em jogo do Brasil

Há 1 hora
Marquinhos e Estevão marcando em amistoso contra a Austrália.

Seleção Brasileira

Começo negativo? Brasil vê marca de 25 anos cair contra a Austrália

Há 1 hora
Jogadores do Brasil reagem após um gol não convertido durante o amistoso internacional de futebol entre Austrália e Brasil no Queensland Country Bank Stadium em Townsville, em 25 de setembro de 2026

Futebol Internacional

Jornal espanhol aponta culpado em empate do Brasil: 'Erro grave'

Há 1 hora
Vini Jr em ação durante Austrália x Brasil, pelo amistoso internacional

Futebol Internacional

Jornais espanhóis detonam atuação da Seleção Brasileira contra a Austrália

Há 1 hora
O atacante número 14 de Curaçao, Kenji Gorre, comemora o terceiro gol de sua equipe durante a partida da Copa das Nações da Concacaf entre Costa Rica e Curaçao, no estádio Ricardo Saprissa, em San José, em 24 de setembro de 2026

Futebol Internacional

Curaçao busca virada histórica na Liga das Nações da Concacaf

Há 2 horas
Mais LANCE!
O australiano Nestory Irankunda (à direita) é parabenizado pelo técnico da Austrália, Tony Popovic, após marcar um gol durante o amistoso internacional de futebol entre Austrália e Brasil, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, em 25 de setembro de 2026

Quem é Irankunda? Conheça o australiano que marcou contra o Brasil

Rayan marca o primeiro gol da Amarelinha após Copa do Mundo (Foto: Érica Martin/Thenews2/Folhapress)

Torcida exalta gol de empate de Rayan em Austrália x Brasil

Torcedores não gostaram da decisão de anulação do gol (Foto: SAEED KHAN / AFP)

Quem marcou o primeiro gol do Brasil após a Copa do Mundo?

José Mourinho ao lado de Florentino Pérez em sua apresentação no Real Madrid

Crise no Real Madrid expõe desgaste de Florentino e atrito com Mourinho

Holanda x Alemanha pela Nations League

Empate na Holanda e vitória de Portugal; veja como foi a quinta (24) da Nations

Técnico da Argentina, Scaloni chora após derrota na final da Copa do Mundo para a Espanha

Scaloni quebra o silêncio sobre renovação no comando da Argentina

Holanda e Alemanha empataram em 1 a 1 pela Nations League

Nas estreias de Xavi e Klopp, Holanda e Alemanha empatam pela Nations League

O atacante português número 07, Cristiano Ronaldo, reage ao passe do zagueiro galês número 03, Neco Williams, durante a partida de futebol do grupo A4 da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA entre Portugal e País de Gales, no estádio José Alvalade, em Lisboa, em 24 de setembro de 2026

Cristiano Ronaldo passa em branco, mas Jorge Jesus estreia com vitória por Portugal

Cristiano Ronaldo cabeceando em partida contra País de Gales

Veja o gol da vitória de Portugal sobre País de Gales na Nations League

Nmaecha ajoelhado apontando para cima em jogo da Alemanha

Veja os gols do empate entre Holanda e Alemanha na Nations League

Guilherme Amado em ação pelo Houston Dynamo, na MLS (Foto: Reprodução/Instagram)

Guilherme detalha adaptação ao Houston Dynamo: 'Me deixaram à vontade'

Última camisa da Adidas em parceria com Alemanha

Após 72 anos, Adidas se despede da Alemanha com última camisa da parceria

Rayan (e) em treino da Seleção Brasileira em Brisbane

Conheça o zagueiro Vitor Reis, aposta de Ancelotti na Seleção