Manchester City é considerado culpado por violações financeiras, diz jornal

O Manchester City foi considerado culpado em 114 das 115 acusações relacionadas a violações dos regulamentos financeiros e do Fair Play da Premier League, segundo informações do jornal americano "The Athletic".

As punições oficiais ainda não foram definidas pela Premier League e todas as possibilidades permanecem em aberto. A expectativa é que a diretoria dos Citizens apresente um recurso em breve. De acordo com o jornal, o clube entende que o processo segue em andamento e sustenta que respeitou todos os trâmites legais.

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Entenda o caso envolvendo a punição do Manchester City?

A Premier League acusa o Manchester City de omitir informações financeiras precisas em suas prestações de contas, além de violar as regras de Lucratividade e Sustentabilidade (PSR) da competição. As supostas irregularidades estão associadas ao proprietário do clube, o Sheikh Mansour, que nega qualquer infração.

A investigação teve início em 2018, quando o jornal alemão "Der Spiegel" revelou possíveis aportes financeiros diretos de Mansour ao City, prática proibida pelo regulamento. Por meio de outros investimentos, o gestor teria mascarado os valores gastos para burlar as normas da Uefa.

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Após meses de apuração, a entidade máxima do futebol europeu chegou a suspender o clube de competições continentais em fevereiro de 2020, mas a decisão acabou anulada meses depois pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAD). Em fevereiro de 2023, contudo, a Premier League formalizou o pacote de 115 acusações contra o clube. Na ocasião, a equipe manifestou surpresa com as denúncias.

Entre as punições cotadas, a perda de pontos no Campeonato Inglês é apontada como a sanção mais provável, embora o regulamento também preveja a possibilidade extrema de rebaixamento para a segunda divisão nacional.

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Estádio do Manchester City, Etihad Stadium - (Foto: divulgação / X / Manchester City)

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