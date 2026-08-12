Provável escalação: Cruzeiro tem dúvida no ataque e baixas Artur Jorge não poderá contar com dois titulares contra o Flamengo

O Cruzeiro enfrentará o Flamengo na noite desta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Para o duelo, a Raposa tem dois desfalques no time titular.

Artur Jorge não poderá contar com o lateral-direito Fagner e o volante Lucas Romero. Em seus lugares, devem entrar William e Matheus Henrique, opção testada na vitória por 2 a 1 contra o Internacional no Beira-Rio.

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No restante da escalação do Cruzeiro, a principal dúvida é no ataque. Recentemente, Keny Arroyo e Kaique Kenji têm sido titulares. No entanto, com as chegadas de Lucho Rodríguez, João Costa e Wesley, a definição ainda está em aberto.

Para a noite desta quarta-feira, o reforço com mais chances de ser titular é Wesley, no lugar de Kaique Kenji.

Wesley pode pintar como titular na escalação do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

Provável escalação do Cruzeiro para enfrentar o Flamengo

O Cruzeiro deve entrar em campo contra o Flamengo com: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Kenji (Wesley) e Kaio Jorge.

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Cruzeiro x Flamengo

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília). As equipes disputam partida válida pela ida das oitavas de final da Libertadores.

O Cruzeiro chega para o duelo embalado pela classificação na Copa do Brasil e pela vitória do último fim de semana contra o Mirassol. Na partida de domingo, a Raposa ganhou mais opções com as estreias de Wesley e João Costa. Lucho Rodríguez também pode estrear nesta semana.

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A equipe terá mais desfalques que novidades. Além dos lesionados Sinisterra, Gabriel Pec, Neyser e Cássio, Artur Jorge terá outras baixas importantes. Lucas Romero e Fagner estão suspensos para a partida. Com isso, Matheus Henrique e William devem ganhar espaço no time titular.

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