Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Provável escalação: Cruzeiro tem dúvida no ataque e baixas

Artur Jorge não poderá contar com dois titulares contra o Flamengo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
12/08/2026 11:40
Favorite o Lance! no Google
Artur Jorge comanda treino na Toca II
Artur Jorge comanda treino na Toca II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro enfrentará o Flamengo na noite desta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Para o duelo, a Raposa tem dois desfalques no time titular.

Artur Jorge não poderá contar com o lateral-direito Fagner e o volante Lucas Romero. Em seus lugares, devem entrar William e Matheus Henrique, opção testada na vitória por 2 a 1 contra o Internacional no Beira-Rio.

continua após a publicidade

No restante da escalação do Cruzeiro, a principal dúvida é no ataque. Recentemente, Keny Arroyo e Kaique Kenji têm sido titulares. No entanto, com as chegadas de Lucho Rodríguez, João Costa e Wesley, a definição ainda está em aberto.

Para a noite desta quarta-feira, o reforço com mais chances de ser titular é Wesley, no lugar de Kaique Kenji.

Wesley comemora gol com João Costa
Wesley pode pintar como titular na escalação do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

Provável escalação do Cruzeiro para enfrentar o Flamengo

O Cruzeiro deve entrar em campo contra o Flamengo com: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Kenji (Wesley) e Kaio Jorge.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Cruzeiro x Flamengo

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília). As equipes disputam partida válida pela ida das oitavas de final da Libertadores.

O Cruzeiro chega para o duelo embalado pela classificação na Copa do Brasil e pela vitória do último fim de semana contra o Mirassol. Na partida de domingo, a Raposa ganhou mais opções com as estreias de Wesley e João Costa. Lucho Rodríguez também pode estrear nesta semana.

continua após a publicidade

A equipe terá mais desfalques que novidades. Além dos lesionados Sinisterra, Gabriel Pec, Neyser e Cássio, Artur Jorge terá outras baixas importantes. Lucas Romero e Fagner estão suspensos para a partida. Com isso, Matheus Henrique e William devem ganhar espaço no time titular.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
William e João Marcelo no Mineirão

Cruzeiro

William e João Marcelo projetam Cruzeiro x Flamengo

Há 1 hora
Matheus Pereira, do Cruzeiro, e Jorginho, do Flamengo, no Maracanã

Futebol Nacional

Flamengo domina Cruzeiro nos últimos jogos, mas mata-matas têm vantagem celeste

Há 1 hora
Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro

Futebol Nacional

Pelo Flamengo, Leonardo Jardim volta ao Mineirão após saída turbulenta do Cruzeiro

Há 2 horas
Gerson e Paquetá disputam bola

Futebol Nacional

Cruzeiro e Flamengo iniciam disputa que pode ser divisor de águas

Há 4 horas
Jogadores do Cruzeiro e Flamengo disputando bola em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Redação do L! aponta vencedor em Cruzeiro x Flamengo; veja

Há 5 horas
Jogadores do Cruzeiro e Flamengo disputando bola em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Inteligência artificial crava placar de Cruzeiro x Flamengo

Há 6 horas
Mais LANCE!
Taça da Copa do Brasil (Foto: Divulgação / CBF)

CBF divulga datas e horários dos jogos de quartas de final da Copa do Brasil

Arroyo contra a Chapecoense

Keny Arroyo alcança marca de 50 jogos pelo Cruzeiro

Taça Libertadores final

Oitavas de final da Libertadores: confrontos, retrospectos e mais

Futebol e violência contra mulher

Estudo aponta aumento de agressões contra mulheres em dias de jogos de futebol

Cruzeiro x Flamengo Libertadores

Cruzeiro x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Cruzeiro x Atlético-MG no Mineirão

Relembre último Cruzeiro x Atlético-MG pela Copa do Brasil

Paulo Nunes durante transmissão do Seleção Sportv

Paulo Nunes aponta favorito em Flamengo x Cruzeiro: 'Difícil'

Bruno Spindel em sorteio da Copa do Brasil

Spindel avalia jogos do Cruzeiro contra Flamengo e Atlético-MG

Sorteio na CBF define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil

ANÁLISE – Copa do Brasil terá uma final em jogo único e três em ida e volta

Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Cruzeiro x Atlético: quem leva vantagem nos duelos pela Copa do Brasil?

Cruzeiro Copa do Brasil ( Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Tem clássico! Cruzeiro enfrenta o Atlético nas quartas da Copa do Brasil

Sorteio do mando de campo das quartas de final da Copa do Brasil

Sorteio define os mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil

Montagem com jogadores dos oito times classificados às quartas de final da Copa do Brasil

Com clássicos, sorteio define quartas da Copa do Brasil; veja os confrontos e mandos