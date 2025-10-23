O Inter Miami anunciou a renovação de contrato com o atacante Lionel Messi no início da tarde desta quinta-feira. Em um vídeo nas redes sociais, o clube comemorou a extensão do vínculo com a legenda "ele está em casa".

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em nota, o clube informou que o novo vínculo de Messi com a equipe norte-americana será válido até dezembro de 2028. Desta forma, o craque campeão do mundo atuará até os 41 anos. Os valores, no entanto, não foram revelados.

continua após a publicidade

Além da renovação, o que chamou a atenção no vídeo do anúncio do Inter Miami na renovação de Messi foi o local escolhido para a gravação: o terreno do futuro estádio Miami Freedom Park. Em meio às obras do novo estádio do time americano, o argentino aparece, de roupa social, assinando os papéis.

— Fico muito feliz em ficar aqui e dar continuidade a este projeto que, além de um sonho, se tornou uma linda realidade — jogar neste estádio, no Miami Freedom Park. Desde que cheguei em Miami, estou muito feliz, então estou realmente feliz em continuar aqui. Estamos todos muito animados com o momento em que finalmente poderemos jogar no Miami Freedom Park. Mal podemos esperar para que ele fique pronto — para vivenciar tudo de dentro, em nossa nova casa, e para que os torcedores também possam aproveitar. Vai ser algo muito especial jogar em casa, em um estádio tão espetacular — disse Messi.

continua após a publicidade

A expectativa do Inter Miami é que as obras sejam finalizadas até 2026. A nova casa do clube terá capacidade para 25 mil pessoas e receberá os jogos do time na MLS. Segundo informações da diretoria, o projeto não utilizará dinheiro da cidade e 100% do financiamento será realizado de forma privada.

Além disso, deve contribuir com 40 milhões de dólares (cerca de R$ 225,3 milhões) em receita tributária anual para a cidade de Miami.

— A assinatura de Leo até 2028 é uma homenagem à nossa cidade incrível. Estamos ansiosos para escrever novos capítulos em nosso estádio no Miami Freedom Park. Juntos, continuaremos construindo e sonhando — revelou o proprietário-gerente do Inter Miami CF, Jorge Mas.

Veja o vídeo de renovação de Messi com o Inter Miami

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial