Fabinho Soldado, do Internacional, é punido pelo STJD; saiba mais

O executivo de futebol do Internacional, Fabinho Soldado, foi suspenso por 30 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A pena foi aplicada nesta quinta-feira (24/9) após julgamento por conduta desrespeitosa com a arbitragem registrada nos bastidores da derrota colorada para o São Paulo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A decisão pode ser contestada via recurso ao Pleno do STJD. Na prática, o impacto da suspensão sobre a agenda do clube é limitado: o Internacional só retorna a campo em 7 de outubro, por causa da pausa para a Data Fifa. Fabinho Soldado ficará ausente em três jogos, diante de Corinthians, Grêmio e Mirassol.

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O caso e a punição

O episódio que motivou o processo ocorreu ao fim da partida contra o São Paulo. Conforme registrado em súmula pelo árbitro Bruno Arleu de Araujo, Fabinho Soldado abordou a equipe de arbitragem de forma ofensiva durante o deslocamento ao vestiário. A fala atribuída ao dirigente no documento é: "Eu não vou nem falar com você porque não vale a pena! Vocês só fizeram cagada. Aliás, você só faz cagada."

O julgamento tomou por base o artigo 258, parágrafo segundo, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de reclamações desrespeitosas contra a arbitragem. A relatora do caso votou pela pena mínima de 15 dias. Os demais integrantes do tribunal, porém, consideraram a reincidência de Fabinho Soldado e optaram por dobrar a punição, chegando aos 30 dias de suspensão.

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