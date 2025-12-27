Internacional fecha com Fabinho Soldado para diretor executivo

Correndo contra o tempo para remontar o Departamento de Futebol, o Internacional fechou a contratação de Fabinho Soldado para ser o diretor executivo. Ex-dirigente do Corinthians, o profissional estava livre desde segunda (22), dois dias depois de o Timão ter conquistado a Copa do Brasil em cima do Vasco.

Prioridade colorada desde o encerramento do Campeonato Brasileiro, foi o único nome procurado pela diretoria colorada. A informação do acerto foi divulgada inicialmente pelo jornalista "Lucas Collar". O anúncio oficial acontecerá apenas emm janeiro de 2026

O contrato de Fabinho Soldado com o Internacional será válido até dezembro de 2026, data que marca o término da gestão de Alessandro Barcellos à frente do clube.

Inter fecha com executivo

Soldado, que já atuou pelo Alvirrubro, teve conversas com o presidente Alessandro Barcellos no começo da semana. Pelo que apurou o Lance!, no começo das negociações houve divergência entre o pedido pelo profissional e a oferta do Inter.

Ex-volante, o novo executivo fez parte do elenco em 2006, ano em que o Internacional conquistou a Libertadores e o Mundial. Naquela temporada, ainda conhecido apenas como Fabinho, o jogador foi comandado por Abel Braga, hoje diretor técnico do clube.

Relação antiga com o Inter

Ao Lance!, em meio das comemorações pelo título da Copa do Brasil conquistado pelo Corinthians, no domingo (21), no Maracanã, ele lembrou a relação que tem com o Inter:

– A gente se conhece [Fabinho e Inter]. Neste momento, eles estão sem um profissional e é evidente que vão procurar, conversar e tentar contratar.

Quando jogador, Fabinho foi comandado por Abelão, responsável pelos dois maiores títulos da história do clube naquela temporada. O retorno à Avenida Padre Cacique retomará a parceria, agora em posições diferentes, com o ex-volante comandando seu antigo treinador.