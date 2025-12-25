Jogadores do Corinthians se pronunciam após saída de Fabinho Soldado

Após o Corinthians oficializar a saída do executivo de futebol Fabinho Soldado, o dirigente recorreu às redes sociais para publicar um vídeo de agradecimento e despedida, encerrando o período de trabalho no clube. Na postagem, atletas do elenco alvinegro deixaram mensagens ao profissional.

O desligamento foi comunicado pelo Corinthians como uma decisão tomada em comum acordo, após reunião entre Fabinho Soldado e Osmar Stabile, presidente do clube. O encontro aconteceu logo depois da conquista do título da Copa do Brasil, o segundo troféu do Timão na temporada.

Na postagem em que Fabinho Soldado divulgou sua despedida nas redes sociais, em colaboração com o Corinthians, o ex-executivo agradeceu pelo período de trabalho no clube, citou jogadores, treinadores e destacou a experiência vivida. Nos comentários, atletas e funcionários se manifestaram em tom de agradecimento e reconhecimento.

— Tenho nem palavras pra você, meu irmão, só gratidão eterna. Sou grato a você por tudo que fez por mim, por ter me dado a oportunidade de reconstruir minha carreira. Devo muito a você. Deus o abençoe sempre, sucesso na caminhada, tamo junto sempre — disse Hugo Souza

— Obrigado, Soldado! Que Deus te abençoe sempre, meu amigo! Sucesso e, mais uma vez, obrigado por tudo — apontou Gustavo Henrique.

— Muito obrigado, Soldado. Você é referência e exemplo de liderança. Parabéns pelo grande trabalho realizado e que Deus te abençoe na sua caminhada — seguiu André Ramalho

— Obrigado por tudo, Fabinho!! Deus te abençoe e boa sorte na caminhada — afirmou Matheuzinho

— Obrigado por tudo, Fabinho! Você é referência de profissionalismo e de pessoa. Estarei sempre na torcida, aonde quer que você esteja — declarou Lucas Silvestre, filho e auxiliar de Dorival

Fabinho Soldado deixou o Corinthians (Foto: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press)

Apoio do elenco

Durante a festa do título da Copa do Brasil, realizada na Neo Química Arena, o apoio do elenco ficou claro. Liderados por Gustavo Henrique, os jogadores do Timão entoaram o canto "Fica, Fabinho Soldado" durante a comemoração, em uma demonstração de afinidade com o dirigente.

Conselheiros criticavam o alto salário do profissional, além de o associarem como uma 'herança' do período de Augusto Melo, presidente que sofreu impeachment neste ano.

O executivo de futebol admitiu que a pressão de uma "minoria" poderia impedir sua permanência para a próxima temporada, o que acabou se confirmando.

Futuro executivo do Corinthians

O Corinthians negocia a contratação de Bruno Spindel para o cargo de executivo de futebol. A diretoria alvinegra pretende acelerar as conversas para anunciar a chegada do dirigente ainda este ano.

O objetivo é iniciar 2026 já com o novo executivo à frente do planejamento e atento às movimentações do mercado para a próxima temporada.

Bruno Spindel construiu uma trajetória de longa data no Flamengo, iniciada ainda na gestão de Eduardo Bandeira de Mello. Ao todo, foi diretor e gerente de marketing, CEO e diretor executivo de futebol.