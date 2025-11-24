Atacante do Internacional tem temporada goleadora

Assim como o meia Alan Patrick, o atacante Vitinho vive no Internacional sua temporada mais goleadora da carreira. Desde janeiro, quando chegou com contrato de seis meses, já balançou as redes 11 vezes, dois gols a mais do que em 2021, quando marcou nove vezes pelo Athlético-PR. Na média, porém, o número é menor. Com 44 jogos, tem 0,25 por partida este ano. No Furacão, foram 28 e 0,32, respectivamente.

Com seus 11 gols, o ponta de 26 anos é o vice artilheiro colorado – Alan Patrick tem 19 –, à frente do centroavante Rafael Borré, com oito. Devido a esse cenário, o ponta de 26 anos foi titular em boa parte do primeiro semestre com Roger Machado. Agora, voltou a ser com Ramón e Emiliano Díaz.

Atacante tem temporada goleadora

Vitinho chegou a Porto Alegre em janeiro, como reforço para pelo menos metade da temporada. Desembarcou com 33 gols desde a sua estreia no profissional, em 2019, no Athlético-PR. Desde que vestiu a camisa alvirrubra, soma 11 bolas na rede. Ou seja, em 11 meses, marcou um quarto dos gols da carreira.

Ao lado do volume, as conclusões certeiras têm se destacado pela importância. Ou seja, o 28 tem sido decisivo para o Inter. Ele marcou três vezes nas semifinais do Gauchão, contra o Caxias – duas na ida, em Caxias do Sul, e uma na volta, no Beira-Rio –, abriu a virada contra Bahia, na fase de grupos da Libertadores, e fez três nos dois últimos jogos, dois contra o Bahia e um contra o Ceará.

Vínculo deve ser prorrogado

Nascido em abril de 1999, em São José dos Campos (SP), o atacante foi contratado pelo Dínamo de Kiev, da Ucrânia em 2021, após boa temporada no Furacão. Com a eclosão da guerra no Leste Europeu, em fevereiro de 2022, retornou à Curitiba, onde ficou até 2023. Em 2024, se transferiu para o Bragantino, chegando ao Beira-Rio no começo deste ano.

Veio por empréstimo graças a uma normativa que permite a atletas que pertencem a clubes ucranianos e russos a se liberarem dos contratos originais por causa do conflito. O contrato, inicialmente válido até 30 de junho de 2025, foi prorrogado pelo Inter por mais 12 meses após o bom desempenho em Porto Alegre e decisão da Fifa de ampliar o prazo da regra.

A partir da metade de 2026, contudo, chega ao fim a relação do atacante com o Dínamo e com o Colorado. Nos bastidores alvirrubros, há interesse numa eventual permanência -Rio, mas o assunto só poderá ser resolvido depois da virada do ano pela legislação atual.

Ano Clube Jogos Minutagem Gols Média 2025 Internacional 44 2.349 11 0,25 2024 Bragantino 58 3.259 5 0,09 2023 Athlético-PR/ Bragantino 46 2.842 2 0,04 2022 Athlético-PR 35 1.035 2 0,05 2021/2022 Dínamo Kiev 13 486 3 0,23 2021 Athlético-PR 28 1.994 9 0,32 2020 Athlético-PR 21 1.041 4 0,19 2019 Athlético-PR 36 1.821 8 0,22