Corinthians e Internacional negociam empréstimo de Félix Torres

Corinthians e Internacional negociam um empréstimo de Félix Torres. O clube gaúcho procurou o Timão para contar com o zagueiro equatoriano nesta temporada. Ainda não há uma oficialização, mas a tendência é que a transferência seja concretizada nos próximos dias.

A informação foi noticiada pelo 'Ge.globo' e confirmada pelo Lance!. Fabinho Soldado, ex-executivo de futebol do Corinthians, atualmente está no Internacional e trabalhou com Félix Torres entre 2024 e 2025. Os clubes discutem detalhes burocráticos do acordo para inciiar a troca de documentações.

O orçamento do Timão para 2026 prevê a economia de R$ 6 milhões mensais na folha salarial. Félix Torres não vinha sendo utilizado por Dorival Júnior na reta final de 2025, e o Corinthians desejava negociá-lo.

O jogador foi contratado em 2024, como uma das primeiras negociações da gestão de Augusto Melo. O clube alvinegro atrasou parcelas da contratação junto ao Santos Laguna e sofreu um transfer ban em agosto do último ano, vigente até o momento.

Para o seu lugar, o Timão negocia a contratação do zagueiro Gabriel Paulista, livre no mercado após rescindir contrato com o Besiktas, da Turquia. Para isso, o Corinthians precisa quitar a dívida de R$ 35 milhões com os mexicanos.

Reestruturação

O Internacional se mobiliza no mercado para a próxima temporada. Após se salvar do rebaixamento na última rodada do Brasileirão 2025, o Colorado contratou Pezzolano para o cargo de treinador. O clube oficializou a venda do zagueiro Vitão para o Flamengo, e Félix Torres chega para ocupar o lugar no sistema defensivo.