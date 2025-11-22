Torcida marca presença em treino do Internacional no Beira-Rio

O Internacional contou com o apoio de 4 mil torcedores no treino aberto na tarde deste sábado (22), no Beira-Rio. O Colorado enfrenta o Santos na próxima segunda-feira (24), às 21h (de Brasília), no Gigante.

A atividade começou com exercícios físicos no gramado. Depois, o elenco realizou trabalhos de troca de passes. Quem iniciou a partida na vitória contra o Ceará participou apenas de parte do treinamento. Para fechar a tarde, os jogadores fizeram atividades de finalização e minijogos.

Os goleiros Anthoni, Kauan Jesus, Luan Pain e Filipe Sírio, da equipe sub-20, também participaram da atividade.

A dupla da base foi integrada ao grupo principal em virtude da baixa recente de Ivan, diagnosticado com uma lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda. Ele deve ficar um mês afastado, sendo desfalque na reta final da competição.

Para o duelo contra o time santista, a comissão técnica contará com o retorno de Thiago Maia, que cumpriu suspensão. Já Carbonero e Bruno Tabata, expulsos contra o Ceará, e Luis Otávio, que recebeu o terceiro cartão amarelo, estão fora da partida.

O Clube do Povo volta a treinar na tarde deste domingo (23), no CT Parque Gigante, encerrando a preparação para o confronto.

O Internacional é o 15º colocado da tabela, com 40 pontos. O Santos aparece em 16º, com 37 pontos, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

A equipe comandada por Ramón Díaz vem de uma vitória por 2 a 1 na última quinta-feira (20), diante do Ceará, no Castelão. Vitinho e Ricardo Mathias marcaram os gols colorados.

Alan Patrick tira foto com torcedores no Gigante. (Foto: Divulgação/ Internacional)

Agenda:

24.11 (segunda-feira) - Internacional x Santos - 21h (de Brasília) - Beira-Rio

28.11 (sexta-feira) - Vasco x Internacional - 19h30 (de Brasília) - São Januário

03.12 (quarta-feira) - São Paulo x Internacional - 20h (de Brasília) - Morumbis

07.12 (domingo) - Internacional x Red Bull Bragantino - 16h (de Brasília) - Beira-Rio