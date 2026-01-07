Campeonato Gaúcho: veja a tabela de jogos do Internacional no torneio

O Internacional entra em campo nesta semana para a estreia no Campeonato Gaúcho, defendendo o título de atual campeão do torneio. A primeira partida será fora de casa, contra o Novo Hamburgo, enquanto o clássico GreNal está marcado para o dia 24 de janeiro.

continua após a publicidade

Na segunda rodada, o time enfrentará o Monsoon no dia 15 de janeiro, às 19h, no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, em partida que terá transmissão pelo Sportv e Premiere. Na terceira rodada, no dia 18, o Colorado visita o Ypiranga no Colosso da Lagoa, em Erechim, às 18h, com cobertura da RBS TV e Premiere.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O calendário segue com o Internacional recebendo o Internacional SM no Beira-Rio no dia 21, às 19h, novamente com transmissão pelo Sportv e Premiere. A sequência se encerra temporariamente com o duelo contra o Caxias, marcado para 1º de fevereiro, às 18h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, que também será exibido pelo Sportv e Premiere.

continua após a publicidade

Veja abaixo a tabela completa de jogos do Internacional

1ª rodada – 11/01 (domingo) – 18h – Internacional x Novo Hamburgo – Beira-Rio, Porto Alegre – RBS TV, Sportv e Premiere 2ª rodada – 15/01 (quinta-feira) – 19h – Monsoon x Internacional – Francisco Novelletto, Porto Alegre – Sportv e Premiere 3ª rodada – 18/01 (domingo) – 18h – Ypiranga x Internacional – Colosso da Lagoa, Erechim – RBS TV e Premiere 4ª rodada – 21/01 (quarta-feira) – 19h – Internacional x Internacional SM – Beira-Rio, Porto Alegre – Sportv e Premiere 5ª rodada – 24/01 (sábado) – 18h30 – Internacional x Grêmio – Beira-Rio, Porto Alegre – Premiere 6ª rodada – 01/02 (domingo) – 18h – Caxias x Internacional – Centenário, Caxias do Sul – Sportv e Premiere

Conheça o regulamento do Campeonato Gaúcho

Conforme estabelecido em Conselho Técnico, 12 equipes foram divididas em dois grupos na primeira fase. Cada clube disputará seis partidas na etapa classificatória, sempre contra adversários da outra chave, já que equipes do mesmo grupo não se enfrentam.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em caso de empate em número de pontos entre duas ou mais equipes em qualquer fase da competição, com exceção das quartas de final, que serão disputadas em jogo único, e da classificação final, serão adotados os seguintes critérios de desempate, em ordem sucessiva:

continua após a publicidade

maior número de vitórias; maior saldo de gols simples; maior número de gols marcados; menor número de cartões vermelhos; menor número de cartões amarelos;

Avançam às quartas de final os quatro primeiros colocados de cada grupo. Esta fase será disputada em jogo único, com confrontos definidos dentro da própria chave, com o líder enfrentando o quarto colocado e o segundo jogando contra o terceiro.

Campeonato Gaúcho começa no próximo sábado (10) (Foto: Max Peixoto/FGF)

O clube de melhor campanha atuará como mandante e, em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida diretamente nas cobranças de pênaltis, conforme decisão unânime dos representantes dos clubes no Conselho Técnico.

A partir das semifinais e da final, os duelos serão disputados em jogos de ida e volta, com o clube de melhor campanha no somatório das fases tendo o direito de decidir a eliminatória em casa. O chaveamento das semifinais será definido pela classificação geral, considerando a primeira fase e as quartas de final.

O melhor classificado enfrentará o quarto, enquanto o segundo e o terceiro colocados se enfrentarão.