Mais uma edição do Campeonato Gaúcho, o Gauchão, está prestes a começar e, com ela, um novo formato de competição e duas novas equipes que conquistaram uma vaga na elite do Estadual entrarão na disputa. O Gaúchão de 2026 tem início no dia 10 de janeiro e a final em 8 de março. Times tentam tirar a hegemonia de Internacional, atual campeão, e Grêmio.

No total, serão 11 datas de disputa, uma a menos que a edição do ano passado para se ajustar ao novo calendário do futebol brasileiro. Com os ajustes, será a edição mais curta dos últimos tempos.

Em 2026, o Novo Hamburgo, campeão da Divisão de Acesso do ano passado, e o vice-campeão, o Inter de Santa Maria, unem-se aos outros times na briga pela taça do torneio. O primeiro, aliás, já venceu a competição em 2017. Depois de liderar o torneio de ponta a ponta, bateu o Colorado na final, nos pênaltis, e conquistou sua primeira taça.

Seis times desta edição já venceram o Gaúcho

Internacional - 46 títulos

Grêmio - 43 títulos

Guarany - 2 títulos

Caxias - 1 título

Juventude - 1 título

Novo Hamburgo - 1 título

Conheça o regulamento

Conforme estabelecido em Conselho Técnico, 12 equipes foram divididas em dois grupos na primeira fase. Cada clube disputará seis partidas na etapa classificatória, sempre contra adversários da outra chave, já que equipes do mesmo grupo não se enfrentam.

Em caso de empate em número de pontos entre duas ou mais equipes em qualquer fase da competição, com exceção das quartas de final, que serão disputadas em jogo único, e da classificação final, serão adotados os seguintes critérios de desempate, em ordem sucessiva:

maior número de vitórias; maior saldo de gols simples; maior número de gols marcados; menor número de cartões vermelhos; menor número de cartões amarelos;

Avançam às quartas de final os quatro primeiros colocados de cada grupo. Esta fase será disputada em jogo único, com confrontos definidos dentro da própria chave, com o líder enfrentando o quarto colocado e o segundo jogando contra o terceiro.

O clube de melhor campanha atuará como mandante e, em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida diretamente nas cobranças de pênaltis, conforme decisão unânime dos representantes dos clubes no Conselho Técnico.

A partir das semifinais e da final, os duelos serão disputados em jogos de ida e volta, com o clube de melhor campanha no somatório das fases tendo o direito de decidir a eliminatória em casa. O chaveamento das semifinais será definido pela classificação geral, considerando a primeira fase e as quartas de final.

O melhor classificado enfrentará o quarto, enquanto o segundo e o terceiro colocados se enfrentarão.

