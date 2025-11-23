Colorados esgotam ingressos para ver Internacional e Santos

Considerada uma "final" pela comissão técnica e pela diretoria, a partida das 21h (de Brasília) desta segunda-feira (23), também ganhou atenção da torcida. Tanto que os colorados esgotaram os ingressos para ver Internacional e Santos, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Beira-Rio. Com as duas equipes lutando para se manter fora do Z4, o confronto direto é daqueles que valem seis pontos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Alvirrubro é 15º colocado, com 40 pontos, a cinco dos mágicos 45, que praticamente salvam do rebaixamento. Já o Peixe é 16º, com 37.

Colorados esgotam ingressos

O clube convocou e a torcida atendeu mais uma vez. E foi assim que, mais de 48 horas antes do duelo com o Alvinegro Praiano, as entradas para as áreas livres e as cadeiras locadas da cancha do Inter se esgotaram. De acordo com comunicado da assessoria de imprensa, restam somente entradas para o espaço do Coração do Gigante.

Como nas partidas anteriores, a direção fez promoções para os sócios. Em todas as modalidades, os torcedores associados puderam garantir a presença para o enfrentamento sem custos. Em algumas modalidades, ainda era possível levar um acompanhante de forma gratuita. Dessa forma, a expectativa é de público de cerca de 40 mil, apesar do horário e do dia.

continua após a publicidade

Na preparação para o jogo, o Inter promoveu uma ação especial na manhã deste sábado (22), com um treino aberto no Beira-Rio, com a presença de quase de 4 mil pessoas. Com instrumentos, bandeiras e sinalizadores, os colorados foram ao estádio para prestar apoio ao grupo de jogadores. Após as atividades, os atletas distribuíram autógrafos e selfies.