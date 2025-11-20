Melhores momentos: Internacional vence Ceará com gol redentor de Ricardo Mathias
O guri da base colorada fez gol contra e minutos depois, garantiu a vitória
Ambas as equipes precisavam vencer. O Ceará para garantir os 45 pontos, e o Internacional para se afastar da zona de rebaixamento. E partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro foi muito quente, com duas expulsões e cartão amarelo aos 19 segundo. A equipe gaúcha, contudo, levou a melhor, com direito a gol de redenção. Vitinho abriu o placar e o gol do Vozão foi contra, de Ricardo Mathias. Perto do fim, o guri colorado fez jogada individual e garantiu a vitória alvirrubra.
O Vozão jogou mais de 85 minutos com um a menos, teve Vina expulso aos quatro minutos de jogo – Carbonero só levou o vermelho aos 43 da etapa final. Com o resultado, o time da casa se manteve na 13ª colocação, com 42 pontos. Já o Alvirrubro foi a 40, permanecendo na 15ª posição, três ponto à frente do 16º Santos e quatro do 17º Vitória.
Como foi o primeiro tempo de Ceará x Internacional
Decisivo para as duas equipes, o jogo começou quente. Até demais. Aos 19 segundos, Dieguinho entrou forte em Alan Rodríguez e levou amarelo. Em 2 minutos, três faltas já haviam sido marcadas – duas do Ceará, uma do Internacional. Aos 4, Vina entrou na canela de Luis Otávio e tomou vermelho pela imprudência, deixando o time da casa com um a menos. Com a expulsão, o Vozão se fechou atrás, com os nove jogadores do próprio campo.
Já o Colorado, aproveitou para avançar, trocando passes, mas sem efetividade e sem criatividade, porém, para furar a retranca cearense, além de errar no toque final. E foi em um lance assim que o Ceará teve a chance mais perigosa. Aos 26, Galeano lançou Pedro Henrique sozinho. Ivan saiu da área para matar a jogada, só que o camisa 7 o driblou, foi ao fundo e cruzou. Vitão salvou mandando para escanteio.
Só aos 35 o Inter conseguiu responder. Alan Rodríguez tentou driblar a defesa e a bola sobrou para Bernabei bater rasteiro no pé da trave. Bruno Ferreira mandou para escanteio. Aos 44, em boa jogada pela direita, Vitinho entrou na área, driblou a zaga e bateu, mas fraco, para nova defesa de Ferreira.
Como foi o segundo tempo de Ceará x Internacional
O Internacional voltou com Carbonero no lugar Tabata e Anthoni no de Ivan, que sentiu um desconforto na coxa esquerda. Só que o Ceará, mesmo com um a menos, foi para cima. E, aos 9, quase abriu o placar. Em jogada de ataque, Willian Machado bateu rasteiro de fora da área. A bola quicou na frente do 24, mas o goleiro conseguiu mandar para fora. O Vozão seguia em cima e, aos 14, Fabiano Souza roubou a bola no meio do campo e tentou encobrir Anthoni, que salvou em cima da linha.
A equipe de Léo Condé parecia mais interessada em buscar a vitória, crescendo, ganhando espaços e criando chances. Enquanto o time de Ramón Díaz se encolhia cada vez mais. O Inter só foi ter uma finalização aos 22. Carbonero costurou da ponta para o meio e tocou para Aguirre, que havia entrado há pouco. O lateral, contudo, chutou por cima. Os visitantes voltaram a ter posse de bola. E aos 31, Carbonero achou Mercado no lado esquerdo. O zagueiro cruzou, a bola passou por toda a extensão da área e chegou para Vitinho marcar. Gol do Inter! 0 a 1.
A comemoração não durou muito. Em cobrança de escanteio, Ricardo Mathias tentou cortar e mandou contra . Gol do Vozão! 1 a 1. O duelo esquentou na reta final e, aos 41, Ricardo Mathias se redimiu. Recebeu lançamento de Alan Patrick, fez jogo de corpo, tirando Marcus Victor do lance, entrou na área e bateu cruzado. Gol do Inter! 1 a 2. Na comemoração, o guri colorado chorou a redenção. Aos 49, Bernebei roubou no meio e avançou sozinho, ficando cara a cara com Bruno Ferreira. O argentino tentou ampliar, mas chutou em cima do 94.
O que vem pela frente
As duas equipes voltam a campo na segunda (24), pela 35ª rodada. O Ceará vai a São Paulo, onde enfrenta o Mirassol, às 19h (de Brasília). O Vozão não terá Vina, que cumprirá suspensão automática, e Pedro Raul, que tomou o terceiro amarelo. Já o Internacional recebe o Santos, às 21h, no Beira-Rio. O Inter terá a ausência de Luis Otávio, pelo terceiro amarelo, e Carbonero, expulso.
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X INTERNACIONAL
34ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: Quinta-feira, 20 de novembro de 2025, 21h30min (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão
🥅 Gols: Vitinho (30'/2º), Ricardo Mathias (contra, 34'/2º), Ricardo Mathias (41'/2º)
🟨 Cartões amarelos: Dieguinho, Pedro Raul (C); Luis Otávio (I)
🟥 Cartões vermelhos: Vinha (C, aos 4' do 1º) e Carbonero (I, aos 43'/2º)
⚽ ESCALAÇÕES
CEARÁ (Técnico: Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo (Lucas Mugni), Dieguinho (Lourenço) e Vina; Galeano (Paulo Baia), Pedro Raul e Pedro Henrique (Fernandinho).
INTERNACIONAL (Técnico: Ramón Díaz)
Ivan Quaresma (Anthoni); Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Luis Otávio (Aguirre) e Alan Rodríguez (Ricardo Mathias); Vitinho, Alan Patrick (Juninho) e Bruno Tabata (Carbonero); Rafael Borré.
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)
4️⃣ Quarto árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
