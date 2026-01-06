Quando começa o Gauchão? Veja as datas do Campeonato Gaúcho 2026

Chegou a hora dos campeonatos estaduais terem início no calendário do futebol brasileiro. No Campeonato Gaúcho, as equipes da elite do estado entram em disputa no dia 10 de janeiro, com a grande final prevista para o dia 8 de março.

continua após a publicidade

Além da primeira divisão do Gauchão, o calendário do futebol gaúcho contará com a realização da Copa FGF entre 6 de maio e 29 de julho, em 14 datas.

1ª rodada: 10 e 11 de janeiro

2ª rodada: 14 e 15 de janeiro

3ª rodada: 17 e 18 de janeiro

4ª rodada: 21 e 22 de janeiro

5ª rodada: 24 e 25 de janeiro

6ª rodada: 01 de fevereiro de janeiro

A segunda divisão estadual, o Gauchão A2, terá início em 2 de agosto e seguirá até 31 de outubro, totalizando 18 datas, enquanto o Gauchão Série B (terceira divisão) será disputado de 6 de setembro a 29 de novembro, com 13 datas.

continua após a publicidade

A temporada ainda prevê a disputa da Recopa Gaúcha, marcada para uma data a ser definida, com apenas uma partida.

Veja datas completas

GAUCHÃO A1

10/01/26 – 08/03/26 (11/12 DATAS)

COPA FGF

06/05/26 – 29/07/26 (14 DATAS)

GAUCHÃO A2

02/08/26 – 31/10/26 (18 DATAS)

GAUCHÃO SÉRIE B

06/09/26 – 29/11/26 (13 DATAS)

RECOPA GAÚCHA

A definir (01 DATA)

Conheça o regulamento do Campeonato Gaúcho

Conforme estabelecido em Conselho Técnico, 12 equipes foram divididas em dois grupos na primeira fase. Cada clube disputará seis partidas na etapa classificatória, sempre contra adversários da outra chave, já que equipes do mesmo grupo não se enfrentam.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em caso de empate em número de pontos entre duas ou mais equipes em qualquer fase da competição, com exceção das quartas de final, que serão disputadas em jogo único, e da classificação final, serão adotados os seguintes critérios de desempate, em ordem sucessiva:

continua após a publicidade

maior número de vitórias; maior saldo de gols simples; maior número de gols marcados; menor número de cartões vermelhos; menor número de cartões amarelos;

Avançam às quartas de final os quatro primeiros colocados de cada grupo. Esta fase será disputada em jogo único, com confrontos definidos dentro da própria chave, com o líder enfrentando o quarto colocado e o segundo jogando contra o terceiro.

O clube de melhor campanha atuará como mandante e, em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida diretamente nas cobranças de pênaltis, conforme decisão unânime dos representantes dos clubes no Conselho Técnico.

A partir das semifinais e da final, os duelos serão disputados em jogos de ida e volta, com o clube de melhor campanha no somatório das fases tendo o direito de decidir a eliminatória em casa. O chaveamento das semifinais será definido pela classificação geral, considerando a primeira fase e as quartas de final.

O melhor classificado enfrentará o quarto, enquanto o segundo e o terceiro colocados se enfrentarão.

Campeonato Gaúcho começa no próximo sábado (10) (Foto: Max Peixoto/FGF)

Veja os grupos do Campeonato Gaúcho 2026

GRUPO 1

Inter

Juventude

Avenida

São José

Guarany

São Luiz

GRUPO 2

Grêmio

Caxias

Novo Hamburgo

Monsoon

Inter-SM

Ypiranga

Taça Farroupilha

Paralelamente, as equipes eliminadas nas quartas de final disputarão a Taça Farroupilha, também realizada em semifinais e finais com jogos de ida e volta. O torneio garantirá ao campeão uma vaga na Copa do Brasil de 2027.

Por fim, os clubes que terminarem a primeira fase na quinta e na sexta colocação de seus respectivos grupos disputarão um quadrangular em turno e returno pela permanência no Gauchão Série A1. Os dois piores colocados serão rebaixados para a Série A2 de 2027.