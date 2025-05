Internacional: Alan Patrick atinge marca histórica em 22 jogos

Somando duas passagens pelo Internacional, num total de seis anos, Alan Patrick atingiu marca histórica em menos de seis meses. Desde janeiro, o meia tem 22 partidas, 11 gols e 11 assistências em 2025. Os números são surpreendentes, superando qualquer período de sua carreira. O camisa 10 colorado está na primeira pré-lista de convocados de Carlo Anceloti, novo técnico da Seleção Brasileira. Os chamados serão conhecidos na segunda-feira (26).

A convocação até pode não se concretizar, mas a atual temporada é de longe a mais produtiva do jogador. Mesmo tendo perdido dois pênaltis nesta quinta-feira (22), contra o Maracanã-CE, na partida de volta da Copa do Brasil, ele atingiu o que se chama de duplo-duplo pela segunda vez desde que se tornou profissional.

Dois dígitos em gols e assistências

No basquete, o duplo-duplo ocorre quando um jogador atinge a casa de dois dígitos (dez ou mais) em duas estatísticas diferentes. No caso do meia de 34 anos, a marca foi obtida pela segunda vez vestindo a camisa vermelha. Na primeira, em 2023, ele marcou 16 gols e fez dez assistências em 62 partidas.

Este ano, em 22 jogos de janeiro até 22 de maio, ele soma 11 e 11, respectivamente. Dos gols que marcou, sete foram de pênalti, um de falta e três com a bola rolando. Vale notar que, desde 2009, quando se profissionalizou no Santos, em nenhum outro período ele repetiu o duplo-duplo.

Os números temporada a temporada

Ano Clube Jogos Gols Assistências 2009 Santos 3 3 0 2010 Santos 19 4 0 2011/2012 Shakhtar-UCR 2 1 0 2013 Internacional 13 11 0 2014 Internacional 43 4 4 2015 Flamengo 38 7 5 2016 Flamengo 46 6 5 2016/2017 Shakhtar-UCR 10 1 0 2017/2018 Shakhtar-UCR 32 3 3 2018/2019 Shakhtar-UCR 38 2 8 2019/2020 Shakhtar-UCR 38 9 6 2020/2021 Shakhtar-UCR 32 5 9 2022 Internacional 30 7 5 2023 Internacional 62 16 10 2024 Internacional 45 12 8 2025 Internacional 22 11 11